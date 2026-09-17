Adolescente foi apreendido em uma casa em Minas Gerais - Divulgação / PMMG

Adolescente foi apreendido em uma casa em Minas GeraisDivulgação / PMMG

Publicado 17/09/2026 13:18





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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, agentes do 65° BPM (Gunhães) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da 32ª DP (Taquara), cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o adolescente no município de Sardoá (MG). De acordo com as investigações da corporação fluminense, o rapaz se deslocou para a cidade mineira com o objetivo de se esconder após o crime.



A equipe localizou o suspeito após a responsável pela residência, familiar de R.S.O., liberar a entrada dos policiais. O adolescente não apresentou resistência e foi conduzido ao pronto-socorro de Sardoá, onde recebeu atendimento médico ao lado do tio. De acordo com a PM de Minas Gerais, o protocolo serve para garantir a saúde do detido antes dele ser encaminhado à delegacia. O adolescente de 17 anos suspeito de atirar na cabeça de uma jovem durante um encontro em Rio das Pedras, na Zona Sudoeste do Rio, foi apreendido em Minas Gerais, na noite desta quarta-feira (16). O rapaz, identificado apenas como R.S.O., teria atingido Maria Heloísa Lima, 18 anos , em 4 de setembro.Leia Mais! 'Meu orgulho', diz pai de adolescente morto esfaqueado ao salvar amiga Leia Mais! Recém-nascida morre poucos dias depois da mãe na Zona Oeste Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, agentes do 65° BPM (Gunhães) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da 32ª DP (Taquara), cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o adolescente no município de Sardoá (MG). De acordo com as investigações da corporação fluminense, o rapaz se deslocou para a cidade mineira com o objetivo de se esconder após o crime.A equipe localizou o suspeito após a responsável pela residência, familiar de R.S.O., liberar a entrada dos policiais. O adolescente não apresentou resistência e foi conduzido ao pronto-socorro de Sardoá, onde recebeu atendimento médico ao lado do tio. De acordo com a PM de Minas Gerais, o protocolo serve para garantir a saúde do detido antes dele ser encaminhado à delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, ele seria integrante da milícia que atua em Rio das Pedras, mas havia migrado há pouco tempo para o Comando Vermelho, participando ativamente das disputas territoriais na região. Após as providências iniciais, o adolescente foi apresentado à autoridade competente para a adoção das medidas legais cabíveis.

Relembre o caso



Na noite do dia 4 de setembro, Maria Heloísa Lima saiu do trabalho para se encontrar com amigos na comunidade Rio das Pedras. No local, ela teria começado a discutir com um rapaz que estava conhecendo. Durante a briga, o adolescente teria atirado contra a cabeça da jovem.



Ferida, Maria Heloísa solicitou um carro de aplicativo na Avenida Engenheiro Souza Filho. Ao se deparar com a cena, o motorista acionou uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá).



Inicialmente, ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Maria Heloísa precisou ser transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.



De acordo com a direção da unidade de saúde, a jovem teve o crânio perfurado e passou por cirurgia. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Maria Heloísa já recebeu alta médica. O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara).