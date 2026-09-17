Adolescente foi apreendido em uma casa em Minas GeraisDivulgação / PMMG
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Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, agentes do 65° BPM (Gunhães) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da 32ª DP (Taquara), cumpriram um mandado de busca e apreensão contra o adolescente no município de Sardoá (MG). De acordo com as investigações da corporação fluminense, o rapaz se deslocou para a cidade mineira com o objetivo de se esconder após o crime.
A equipe localizou o suspeito após a responsável pela residência, familiar de R.S.O., liberar a entrada dos policiais. O adolescente não apresentou resistência e foi conduzido ao pronto-socorro de Sardoá, onde recebeu atendimento médico ao lado do tio. De acordo com a PM de Minas Gerais, o protocolo serve para garantir a saúde do detido antes dele ser encaminhado à delegacia.
Relembre o caso
Ferida, Maria Heloísa solicitou um carro de aplicativo na Avenida Engenheiro Souza Filho. Ao se deparar com a cena, o motorista acionou uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá).
Inicialmente, ela foi levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Sudoeste. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Maria Heloísa precisou ser transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.
De acordo com a direção da unidade de saúde, a jovem teve o crânio perfurado e passou por cirurgia. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Maria Heloísa já recebeu alta médica. O caso é investigado pela 32ª DP (Taquara).
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