Aprovados no concurso do Degase 2025 ainda não foram convocados - Arquivo / Agência O Dia

Aprovados no concurso do Degase 2025 ainda não foram convocadosArquivo / Agência O Dia

Publicado 17/09/2026 16:48

Aprovados no concurso do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) de 2025 relatam dificuldades financeiras após deixarem seus empregos na expectativa de serem convocados para tomar posse dos cargos. Cerca de 530 pessoas aguardam uma resposta do Governo do Rio de Janeiro para ocupar vagas que, segundo o edital, previam convocação imediata.

Entre eles está um pai de família, que pediu para não ter o nome divulgado. Em entrevista ao O DIA, ele conta que foram anos de sacrifícios, noites em claro e renúncia à rotina com as três filhas e a mulher para estudar para o concurso. Após a aprovação, passou por todas as etapas, incluindo o processo de formação. O curso foi homologado em 2 de julho deste ano, mas o trâmite de nomeação não avançou.

"O sonho de dar uma vida digna à minha família virou um pesadelo diário. Para participar do curso de formação entre abril e maio, fui obrigado a pedir demissão do meu antigo emprego, confiando cegamente na palavra do Estado. Hoje, me encontro no desemprego absoluto, assistindo às minhas dívidas acumularem e, o que rasga o meu coração como pai, passando severas necessidades para colocar comida na mesa e sustentar minhas três filhas. É humilhante e desesperador olhar nos olhos delas e não saber se terei o que dar de comer amanhã. A fome delas não espera o tempo da burocracia", desabafa o aprovado.



Outro aprovado no concurso também conta que abriu mão do emprego para conseguir participar do curso de formação. "Abri mão de tudo pra passar nas vagas imediatas do Degase e hoje tô no fundo do poço. Pedi demissão pra fazer o curso de formação e a recompensa do Estado foi o desemprego e uma depressão profunda. A sensação de impotência é devastadora, ver as contas acumulando e não ter força nem pra levantar da cama destrói a mente de qualquer um", relata.



Ainda segundo o concursado, o sistema socioeducativo do estado necessita de reforço e há profissionais prontos para trabalhar. "Enquanto o sistema do Rio tá caindo aos pedaços por falta de pessoal, a gente que tá pronto pra trabalhar tá passando necessidade. Minha nomeação não é favor, é um direito. Só quero minha dignidade de volta", disse.



No próximo dia 24 de setembro, às 9h, um grupo de aprovados no concurso realizará uma manifestação na frente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) para pedir celeridade no processo de nomeação.

Rede de apoio

Diante da situação de alguns aprovados, concursados do Degase 2025 se uniram para fazer uma vaquinha solidária com o objetivo de arrecadar alimentos para essas famílias. "A situação está tão grave que estamos fazendo vaquinha entre nós para que alguns colegas consigam comprar o básico para comer", disse um dos denunciantes.

Assunto vira tema na Alerj

As queixas sobre a demora na convocação entraram em pauta durante a sessão de quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Na ocasião, deputados como Martha Rocha (PDT) e Luiz Paulo (PSD) pediram um posicionamento do Governo do Estado sobre as nomeações.



Durante a sessão, a deputada Martha Rocha afirmou que a questão estaria dependendo de uma análise jurídica envolvendo a Secretaria de Estado de Educação e a Procuradoria-Geral do Estado (PGE). "Precisamos resolver isso, precisamos concretizar esse concurso, precisamos saber qual o impacto financeiro. Temos que dar, de uma forma definitiva, a solução jurídica para esse problema", disse.



Ainda no discurso, a parlamentar mencionou o funcionamento do sistema socioeducativo. "Não é justo com os candidatos aprovados; não é justo com o Degase, que carece de servidores; não é justo com os adolescentes que ali estão, que precisam de profissionais qualificados", concluiu.

O que diz o Degase

Procurado pela reportagem, o Degase informou que a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público de 2025 é tratada como prioridade e que trabalha de forma contínua para viabilizar as etapas necessárias ao processo de nomeação.



"O departamento acompanha com atenção a situação e mantém diálogo permanente com representantes dos candidatos aprovados", disse.