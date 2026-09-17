Vítima foi baleada durante uma abordagem do Niterói PresenteRede Social

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Aretha Dossares
O corpo do entregador Danilo Jander Francisco Alves, 25 anos, será sepultado nesta sexta-feira (18), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O velório está marcado para as 9h, na Capela Nova São Gonçalo – Sublime Memória, e o enterro acontecerá às 14h, no Cemitério de São Gonçalo. O jovem morreu após ser baleado na cabeça durante uma abordagem de um agente do programa Niterói Presente, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) informou que a morte encefálica do entregador foi confirmada na noite de terça-feira (15). A família autorizou a doação de órgãos.

O entregador foi atingido na Rua Mariz e Barros, na noite do último sábado (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h10 e o levou para o HEAL, onde permaneceu internado em estado grave até a confirmação do óbito.

O policial responsável pelo disparo foi preso em flagrante e encaminhado para a unidade prisional da corporação. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.

Testemunhas relatam abordagem e reação de agente

Segundo testemunhas e colegas de trabalho, o jovem não reagiu à abordagem e estava com as mãos levantadas quando foi atingido. A versão é apurada pela Polícia Civil.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local logo após o disparo e a revolta de outros entregadores. Em um dos vídeos, enquanto a vítima recebia os primeiros socorros, um agente do Niterói Presente aparece utilizando spray de pimenta para dispersar as pessoas que protestavam.

Motoboys fazem manifestação por justiça

Após o ocorrido, dezenas de motoboys participaram de uma manifestação em Icaraí. O grupo partiu do Hospital Estadual Azevedo Lima e seguiu até o ponto onde o entregador foi baleado.

Durante o ato, os entregadores fizeram uma oração em homenagem ao colega e entoaram gritos como "motoboy não é bandido" e "justiça".

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga as circunstâncias do disparo. Testemunhas já foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos investigadores.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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Enterro de Danilo Jander Francisco Alves acontece nesta sexta-feira (18), em São Gonçalo
Danilo Jander Francisco Alves foi baleado na cabeça
Vítima foi baleada durante uma abordagem do Niterói Presente