Vítima foi baleada durante uma abordagem do Niterói PresenteRede Social
A direção do Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL) informou que a morte encefálica do entregador foi confirmada na noite de terça-feira (15). A família autorizou a doação de órgãos.
O entregador foi atingido na Rua Mariz e Barros, na noite do último sábado (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h10 e o levou para o HEAL, onde permaneceu internado em estado grave até a confirmação do óbito.
O policial responsável pelo disparo foi preso em flagrante e encaminhado para a unidade prisional da corporação. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.
Testemunhas relatam abordagem e reação de agente
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a movimentação no local logo após o disparo e a revolta de outros entregadores. Em um dos vídeos, enquanto a vítima recebia os primeiros socorros, um agente do Niterói Presente aparece utilizando spray de pimenta para dispersar as pessoas que protestavam.
Motoboys fazem manifestação por justiça
Durante o ato, os entregadores fizeram uma oração em homenagem ao colega e entoaram gritos como "motoboy não é bandido" e "justiça".
A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga as circunstâncias do disparo. Testemunhas já foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos investigadores.
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