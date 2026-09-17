Os índices de roubos e furtos caíram em até 73,10% nas áreas onde a Força Municipal - Divulgação/Prefeitura do Rio

Os índices de roubos e furtos caíram em até 73,10% nas áreas onde a Força MunicipalDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 17/09/2026 14:37 | Atualizado 17/09/2026 18:28





Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução nos registros de roubos e furtos de celulares e contra pedestres em locais e horários que contam com a presença dos agentes. O policiamento começou a ser implantado de forma gradual em março deste ano, com a definição dos pontos de atuação baseada em manchas criminais e estatísticas. Os índices de roubos e furtos caíram em até 73,10% nas áreas em que a Força Municipal atua no Rio. O percentual faz parte de um balanço dos seis primeiros meses de policiamento preventivo e ostensivo da Divisão de Elite da Guarda Municipal, que está presente em 14 perímetros da cidade.Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução nos registros de roubos e furtos de celulares e contra pedestres em locais e horários que contam com a presença dos agentes. O policiamento começou a ser implantado de forma gradual em março deste ano, com a definição dos pontos de atuação baseada em manchas criminais e estatísticas.

Botafogo concentra maiores reduções



Na Zona Sul, três perímetros de Botafogo apresentaram quedas expressivas. A maior delas, de 73,10%, ocorreu na região entre o Metrô Botafogo, a Rua São Clemente e a Rua Voluntários da Pátria.



No trecho formado pela Rua Lauro Müller, Avenida General Severiano e Avenida Venceslau Brás, a diminuição chegou a 65,30%. Já no perímetro que inclui a Praia de Botafogo, a Rua Marquês de Abrantes e acessos ao Flamengo, o índice caiu 39,30%.



O Jardim de Alah, no Leblon, também registrou redução, de 8,60%.



Quedas passam de 70% na Zona Oeste



Na Zona Oeste, o perímetro Freguesia x Jacarepaguá apresentou redução de 71,40% nos registros analisados.



Na Barra da Tijuca, o trecho entre as avenidas Ayrton Senna e das Américas teve queda de 46,60%. Já entre o Jardim Oceânico e a Praça do Ó, o recuo chegou a 36,60%.



Centro e Zona Norte também apresentam melhora



O Centro do Rio, uma das primeiras regiões a receber o policiamento da Divisão de Elite, registrou queda superior a 60% nos índices de roubos e furtos em um dos perímetros analisados.



Na área que reúne a Rodoviária, o Terminal Gentileza e a Estação Leopoldina, a redução chegou a 62,40%. Já no trecho da Avenida Presidente Vargas, Central do Brasil, Campo de Santana e Cinelândia, o percentual foi de 43,60%.



Outros pontos da cidade também apresentaram resultados positivos. Na Tijuca, entre as estações de metrô São Francisco Xavier e Afonso Pena, o índice caiu 38,60%. No eixo Méier x Cachambi, a queda foi de 16,80%. Em Bangu, entre o Calçadão e o Bangu Shopping, o recuo chegou a 50%. Já em Campo Grande, entre a estação de trem e o Calçadão, a redução foi de 38,50%.



Índices de redução por área:



Metrô Botafogo x Rua São Clemente x Rua Voluntários da Pátria: 73,10%



Freguesia x Jacarepaguá: 71,40%



Rua Lauro Müller x Av. General Severiano x Av. Venceslau Brás: 65,30%



Rodoviária x Terminal Gentileza x Estação Leopoldina: 62,40%



Bangu (Calçadão x Bangu Shopping): 50%



Av. Ayrton Senna x Av. das Américas: 46,60%



Av. Presidente Vargas x Central do Brasil x Campo de Santana x Cinelândia: 43,60%



Praia de Botafogo x Rua Marquês de Abrantes: 39,30%



Tijuca (Estações São Francisco Xavier x Afonso Pena): 38,60%



Campo Grande (Estação de Trem x Calçadão): 38,50%



Jardim Oceânico x Praça do Ó: 36,60%



Méier x Cachambi: 16,80%



Jardim de Alah: 8,60%



Mais de 13 mil abordagens



Nos seis meses de operação, os agentes da Força Municipal realizaram mais de 13 mil abordagens. Ao todo, 1.246 pessoas foram presas ou conduzidas a delegacias.



As equipes também recuperaram ou apreenderam 317 celulares e 243 motocicletas. Durante as ações, foram apreendidas uma pistola, 21 réplicas de armas de fogo e 71 armas brancas, além do cumprimento de 32 mandados de prisão.



Comparação considera horários de atuação



Os percentuais divulgados pelo ISP levam em conta os registros de roubos e furtos nos mesmos períodos de 2025 e 2026, considerando especificamente os horários em que a Divisão de Elite estava em atividade em cada perímetro. Os números ainda são parciais e não passaram pela compilação definitiva.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.