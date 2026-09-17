Os índices de roubos e furtos caíram em até 73,10% nas áreas onde a Força MunicipalDivulgação/Prefeitura do Rio
Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução nos registros de roubos e furtos de celulares e contra pedestres em locais e horários que contam com a presença dos agentes. O policiamento começou a ser implantado de forma gradual em março deste ano, com a definição dos pontos de atuação baseada em manchas criminais e estatísticas.
Botafogo concentra maiores reduções
No trecho formado pela Rua Lauro Müller, Avenida General Severiano e Avenida Venceslau Brás, a diminuição chegou a 65,30%. Já no perímetro que inclui a Praia de Botafogo, a Rua Marquês de Abrantes e acessos ao Flamengo, o índice caiu 39,30%.
O Jardim de Alah, no Leblon, também registrou redução, de 8,60%.
Quedas passam de 70% na Zona Oeste
Na Barra da Tijuca, o trecho entre as avenidas Ayrton Senna e das Américas teve queda de 46,60%. Já entre o Jardim Oceânico e a Praça do Ó, o recuo chegou a 36,60%.
Centro e Zona Norte também apresentam melhora
Na área que reúne a Rodoviária, o Terminal Gentileza e a Estação Leopoldina, a redução chegou a 62,40%. Já no trecho da Avenida Presidente Vargas, Central do Brasil, Campo de Santana e Cinelândia, o percentual foi de 43,60%.
Outros pontos da cidade também apresentaram resultados positivos. Na Tijuca, entre as estações de metrô São Francisco Xavier e Afonso Pena, o índice caiu 38,60%. No eixo Méier x Cachambi, a queda foi de 16,80%. Em Bangu, entre o Calçadão e o Bangu Shopping, o recuo chegou a 50%. Já em Campo Grande, entre a estação de trem e o Calçadão, a redução foi de 38,50%.
Índices de redução por área:
Freguesia x Jacarepaguá: 71,40%
Rua Lauro Müller x Av. General Severiano x Av. Venceslau Brás: 65,30%
Rodoviária x Terminal Gentileza x Estação Leopoldina: 62,40%
Bangu (Calçadão x Bangu Shopping): 50%
Av. Ayrton Senna x Av. das Américas: 46,60%
Av. Presidente Vargas x Central do Brasil x Campo de Santana x Cinelândia: 43,60%
Praia de Botafogo x Rua Marquês de Abrantes: 39,30%
Tijuca (Estações São Francisco Xavier x Afonso Pena): 38,60%
Campo Grande (Estação de Trem x Calçadão): 38,50%
Jardim Oceânico x Praça do Ó: 36,60%
Méier x Cachambi: 16,80%
Jardim de Alah: 8,60%
Mais de 13 mil abordagens
As equipes também recuperaram ou apreenderam 317 celulares e 243 motocicletas. Durante as ações, foram apreendidas uma pistola, 21 réplicas de armas de fogo e 71 armas brancas, além do cumprimento de 32 mandados de prisão.
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