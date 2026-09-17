Os índices de roubos e furtos caíram em até 73,10% nas áreas onde a Força MunicipalDivulgação/Prefeitura do Rio

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Aretha Dossares
Os índices de roubos e furtos caíram em até 73,10% nas áreas em que a Força Municipal atua no Rio. O percentual faz parte de um balanço dos seis primeiros meses de policiamento preventivo e ostensivo da Divisão de Elite da Guarda Municipal, que está presente em 14 perímetros da cidade.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução nos registros de roubos e furtos de celulares e contra pedestres em locais e horários que contam com a presença dos agentes. O policiamento começou a ser implantado de forma gradual em março deste ano, com a definição dos pontos de atuação baseada em manchas criminais e estatísticas.

Botafogo concentra maiores reduções

Na Zona Sul, três perímetros de Botafogo apresentaram quedas expressivas. A maior delas, de 73,10%, ocorreu na região entre o Metrô Botafogo, a Rua São Clemente e a Rua Voluntários da Pátria.

No trecho formado pela Rua Lauro Müller, Avenida General Severiano e Avenida Venceslau Brás, a diminuição chegou a 65,30%. Já no perímetro que inclui a Praia de Botafogo, a Rua Marquês de Abrantes e acessos ao Flamengo, o índice caiu 39,30%. 

O Jardim de Alah, no Leblon, também registrou redução, de 8,60%.

Quedas passam de 70% na Zona Oeste

Na Zona Oeste, o perímetro Freguesia x Jacarepaguá apresentou redução de 71,40% nos registros analisados.

Na Barra da Tijuca, o trecho entre as avenidas Ayrton Senna e das Américas teve queda de 46,60%. Já entre o Jardim Oceânico e a Praça do Ó, o recuo chegou a 36,60%.

Centro e Zona Norte também apresentam melhora

O Centro do Rio, uma das primeiras regiões a receber o policiamento da Divisão de Elite, registrou queda superior a 60% nos índices de roubos e furtos em um dos perímetros analisados.

Na área que reúne a Rodoviária, o Terminal Gentileza e a Estação Leopoldina, a redução chegou a 62,40%. Já no trecho da Avenida Presidente Vargas, Central do Brasil, Campo de Santana e Cinelândia, o percentual foi de 43,60%.

Outros pontos da cidade também apresentaram resultados positivos. Na Tijuca, entre as estações de metrô São Francisco Xavier e Afonso Pena, o índice caiu 38,60%. No eixo Méier x Cachambi, a queda foi de 16,80%. Em Bangu, entre o Calçadão e o Bangu Shopping, o recuo chegou a 50%. Já em Campo Grande, entre a estação de trem e o Calçadão, a redução foi de 38,50%.

Índices de redução por área:

Metrô Botafogo x Rua São Clemente x Rua Voluntários da Pátria: 73,10%

Freguesia x Jacarepaguá: 71,40%

Rua Lauro Müller x Av. General Severiano x Av. Venceslau Brás: 65,30%

Rodoviária x Terminal Gentileza x Estação Leopoldina: 62,40%

Bangu (Calçadão x Bangu Shopping): 50%

Av. Ayrton Senna x Av. das Américas: 46,60%

Av. Presidente Vargas x Central do Brasil x Campo de Santana x Cinelândia: 43,60%

Praia de Botafogo x Rua Marquês de Abrantes: 39,30%

Tijuca (Estações São Francisco Xavier x Afonso Pena): 38,60%

Campo Grande (Estação de Trem x Calçadão): 38,50%

Jardim Oceânico x Praça do Ó: 36,60%

Méier x Cachambi: 16,80%

Jardim de Alah: 8,60%

Mais de 13 mil abordagens

Nos seis meses de operação, os agentes da Força Municipal realizaram mais de 13 mil abordagens. Ao todo, 1.246 pessoas foram presas ou conduzidas a delegacias.

As equipes também recuperaram ou apreenderam 317 celulares e 243 motocicletas. Durante as ações, foram apreendidas uma pistola, 21 réplicas de armas de fogo e 71 armas brancas, além do cumprimento de 32 mandados de prisão.

Comparação considera horários de atuação

Os percentuais divulgados pelo ISP levam em conta os registros de roubos e furtos nos mesmos períodos de 2025 e 2026, considerando especificamente os horários em que a Divisão de Elite estava em atividade em cada perímetro. Os números ainda são parciais e não passaram pela compilação definitiva.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.
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Os índices de roubos e furtos caíram em até 73,10% nas áreas onde a Força Municipal
Força Municipal registra queda nos índices de roubos e furtos após seis meses de atuação no Rio