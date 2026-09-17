Fenômeno El Niño pode provocar períodos de calor intenso intercalados com tempestades no Rio - Cleber Mendes/ Arquivo O DIA

Fenômeno El Niño pode provocar períodos de calor intenso intercalados com tempestades no RioCleber Mendes/ Arquivo O DIA

Publicado 17/09/2026 19:54



A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) divulgou uma cartilha com orientações para ajudar a população a se proteger dos efeitos do El Niño durante a primavera e o verão. O material reúne medidas para episódios de calor extremo e tempestades no Estado do Rio de Janeiro, com foco em grupos vulneráveis como idosos, crianças e pessoas acamadas. As recomendações foram elaboradas com base no monitoramento contínuo do Centro de Inteligência em Saúde, que acompanha os impactos climáticos no estado há cerca de dois anos.

Cuidados especiais

Estudos apontam aumento da mortalidade durante episódios de calor excessivo. Para proteger a população idosa, a cartilha orienta manter os ambientes arejados e criar abrigos térmicos com ar-condicionado ou ventilador. Como a sensação de sede diminui com a idade, a ingestão de água deve ser frequente, mesmo sem sede. Familiares de idosos que moram sozinhos devem fazer visitas ou ligações diárias. O uso de repelentes, inseticidas e telas nas janelas também é recomendado contra mosquitos.



Trabalhadores expostos a altas temperaturas, como ambulantes, profissionais de rua e operários de confecções têxteis ou fornos, também exigem atenção. A orientação é beber água constantemente e evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h.



Prevenção

Para o período de chuvas intensas, as medidas começam antes dos temporais, com o acompanhamento da previsão do tempo e dos alertas da Defesa Civil. Moradores de áreas de risco devem conhecer previamente suas rotas de fuga. Outras ações preventivas incluem limpar ralos, calhas e quintais, eliminar criadouros do Aedes aegypti, proteger documentos e medicamentos contra a umidade e manter a vacinação em dia, sobretudo contra o tétano.



Durante os temporais, a população deve ficar atenta às sirenes e a sinais de deslizamento, como estalos, rachaduras ou inclinação de árvores e postes. Em caso de perigo, a orientação é desligar a energia elétrica, deixar o local imediatamente e evitar qualquer contato com água ou lama de enchentes.



Segurança

Após as chuvas, a limpeza das casas atingidas deve ser feita com botas de borracha, luvas, máscara e roupas compridas, mantendo o imóvel ventilado e com as redes de gás e energia desligadas. Deve-se ter cuidado com animais peçonhentos. A lama precisa ser removida ainda úmida, lavando o local com água e sabão e desinfetando com uma solução de 200 ml de água sanitária para cada 10 litros de água.



Alimentos e materiais porosos (colchões, sofás e tapetes) que entraram em contato com a água da enchente devem ser descartados. Em caso de ferimentos, deve-se lavar a região com antisséptico e procurar atendimento médico diante de sintomas como febre, diarreia ou dores. Por fim, reservatórios de água devem ser mantidos tampados e os focos de mosquitos, eliminados.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral