Pai do adolescente esteve no IML para realizar a liberação do corpoCarlos Elias Junior/Agência O DIA
O pai revelou ainda a última vez que falou com o filho. Segundo Caio, Luiz chegou a mandar uma mensagem antes de ir para a escola.
"Ontem de manhã ele me mandou mensagem dizendo que estava indo para escola e ele simplesmente falou: 'Pai, se cuida'. E eu falei: 'Filho, te amo, se cuida também'. E foi a última coisa que consegui falar com ele", disse.
Caio explicou que o estudante chegou a pedir socorro na escola depois de ser esfaqueado, mas havia perdido muito sangue.
"Ele, sempre quieto e sossegado, sabia das responsabilidades dele como ser humano. No momento que ele viu a colega em situação de risco, ele se prontificou em proteger a colega e desvencilhar ela para ela poder escapar. Mas ele ficou. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Ele ainda conseguiu ir para a escola pedir socorro. Isso mostra como ele era forte, mesmo perdendo muito sangue. Eu só tenho muito orgulho dele. Hoje, o que fica para mim são só as lembranças boas e o orgulho que eu tenho dele", destacou.
Luiz tinha o sonho de ser professor de Educação Física. À imprensa, o pai também falou sobre a revolta com a morte do filho e cobrou mais segurança na região.
"É revoltante porque a gente sabe que não é o primeiro e nem vai ser o último. A gente nunca acredita que vai ser com os nossos, mas ontem aconteceu com o meu. A lei é muito branda. A lei, em vez de corrigir, ela pune. Porque existe uma diferença: a correção melhora a pessoa, a punição não. Então, a pessoa fica dois meses lá dentro, sai, comete a mesma coisa, sabe que vai voltar, e assim vai", acrescentou.
O pai também agradeceu o suporte recebido do batalhão da PM e falou sobre a falta de policiamento nas proximidades da escola.
"O batalhão me deu todo suporte, mas eles fazem o que podem e, às vezes, não têm mão de obra suficiente. Eles, os alunos, entram de manhã e saem à noite, fica deserto. O que fica é só o apelo: mais patrulha, mais segurança. Ontem foi com meu filho, amanhã pode ser com o filho de outra pessoa. Ele (o suspeito) foi preso, mas quantos estão soltos? Foi preso, mas depois está solto de novo", lamentou.
Suspeito possui passagens pela polícia
De acordo com a Polícia Civil, Fabrício possui mais de dez anotações criminais por roubo, furto e corrupção de menores, acumuladas desde quando ainda era menor de idade. Após o crime, ele fugiu levando o celular do estudante, mas foi localizado logo depois.
Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, Luiz deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes às 10h desta quarta-feira (16), transferido do Hospital Municipal de São João de Meriti. O adolescente estava em estado gravíssimo e tinha múltiplas perfurações provocadas por arma branca.
Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) lamentou a morte do estudante.
“A Secretaria de Estado de Educação lamenta profundamente a morte de um estudante do Ciep 179 Professor Cláudio Gama, em São João de Meriti. A Seeduc está mobilizada para prestar todo o apoio necessário à família e à comunidade escolar. A ocorrência aconteceu nas proximidades da unidade escolar, quando o estudante estava a caminho da escola. A equipe do Ciep acompanhou o socorro até o Hospital Municipal de São João de Meriti. A Secretaria segue acompanhando o caso e mantém contato com as forças de segurança.”
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.