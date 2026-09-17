Pai do adolescente esteve no IML para realizar a liberação do corpo - Carlos Elias Junior/Agência O DIA

Pai do adolescente esteve no IML para realizar a liberação do corpoCarlos Elias Junior/Agência O DIA

Publicado 17/09/2026 11:50

"Meu orgulho". É assim que Caio da Costa Vasconcelos descreve o filho Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos, de 16 anos, morto esfaqueado ao tentar defender uma amiga durante um assalto, na manhã desta quarta-feira (16), a caminho da escola em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Emocionado, o pai esteve no Instituto Médico Legal (IML), nesta quinta-feira (17), para realizar a liberação do corpo.

"O Luiz sempre foi um garoto muito gentil, educado, um amigo atencioso. Sempre foi meu orgulho. Eu sempre pautei a educação do Luiz com valores, sempre acreditei que ele deveria ser justo, leal e fiel a tudo que ele acreditava. E, naquele momento ali, ele foi fiel ao que ele acreditava. Ele defendeu a colega, mesmo sabendo que poderia acontecer alguma coisa com ele, mas foi fiel aos princípios dele. E isso, para mim, já é o suficiente para ele poder ir tranquilo e eu poder ficar bem confortável com meu coração", contou.

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O pai revelou ainda a última vez que falou com o filho. Segundo Caio, Luiz chegou a mandar uma mensagem antes de ir para a escola.



"Ontem de manhã ele me mandou mensagem dizendo que estava indo para escola e ele simplesmente falou: 'Pai, se cuida'. E eu falei: 'Filho, te amo, se cuida também'. E foi a última coisa que consegui falar com ele", disse.



Caio explicou que o estudante chegou a pedir socorro na escola depois de ser esfaqueado, mas havia perdido muito sangue.



"Ele, sempre quieto e sossegado, sabia das responsabilidades dele como ser humano. No momento que ele viu a colega em situação de risco, ele se prontificou em proteger a colega e desvencilhar ela para ela poder escapar. Mas ele ficou. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Ele ainda conseguiu ir para a escola pedir socorro. Isso mostra como ele era forte, mesmo perdendo muito sangue. Eu só tenho muito orgulho dele. Hoje, o que fica para mim são só as lembranças boas e o orgulho que eu tenho dele", destacou.



Luiz tinha o sonho de ser professor de Educação Física. À imprensa, o pai também falou sobre a revolta com a morte do filho e cobrou mais segurança na região.



"É revoltante porque a gente sabe que não é o primeiro e nem vai ser o último. A gente nunca acredita que vai ser com os nossos, mas ontem aconteceu com o meu. A lei é muito branda. A lei, em vez de corrigir, ela pune. Porque existe uma diferença: a correção melhora a pessoa, a punição não. Então, a pessoa fica dois meses lá dentro, sai, comete a mesma coisa, sabe que vai voltar, e assim vai", acrescentou.



O pai também agradeceu o suporte recebido do batalhão da PM e falou sobre a falta de policiamento nas proximidades da escola.



"O batalhão me deu todo suporte, mas eles fazem o que podem e, às vezes, não têm mão de obra suficiente. Eles, os alunos, entram de manhã e saem à noite, fica deserto. O que fica é só o apelo: mais patrulha, mais segurança. Ontem foi com meu filho, amanhã pode ser com o filho de outra pessoa. Ele (o suspeito) foi preso, mas quantos estão soltos? Foi preso, mas depois está solto de novo", lamentou. O pai revelou ainda a última vez que falou com o filho. Segundo Caio, Luiz chegou a mandar uma mensagem antes de ir para a escola."Ontem de manhã ele me mandou mensagem dizendo que estava indo para escola e ele simplesmente falou: 'Pai, se cuida'. E eu falei: 'Filho, te amo, se cuida também'. E foi a última coisa que consegui falar com ele", disse.Caio explicou que o estudante chegou a pedir socorro na escola depois de ser esfaqueado, mas havia perdido muito sangue."Ele, sempre quieto e sossegado, sabia das responsabilidades dele como ser humano. No momento que ele viu a colega em situação de risco, ele se prontificou em proteger a colega e desvencilhar ela para ela poder escapar. Mas ele ficou. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade. Ele ainda conseguiu ir para a escola pedir socorro. Isso mostra como ele era forte, mesmo perdendo muito sangue. Eu só tenho muito orgulho dele. Hoje, o que fica para mim são só as lembranças boas e o orgulho que eu tenho dele", destacou.Luiz tinha o sonho de ser professor de Educação Física. À imprensa, o pai também falou sobre a revolta com a morte do filho e cobrou mais segurança na região."É revoltante porque a gente sabe que não é o primeiro e nem vai ser o último. A gente nunca acredita que vai ser com os nossos, mas ontem aconteceu com o meu. A lei é muito branda. A lei, em vez de corrigir, ela pune. Porque existe uma diferença: a correção melhora a pessoa, a punição não. Então, a pessoa fica dois meses lá dentro, sai, comete a mesma coisa, sabe que vai voltar, e assim vai", acrescentou.O pai também agradeceu o suporte recebido do batalhão da PM e falou sobre a falta de policiamento nas proximidades da escola."O batalhão me deu todo suporte, mas eles fazem o que podem e, às vezes, não têm mão de obra suficiente. Eles, os alunos, entram de manhã e saem à noite, fica deserto. O que fica é só o apelo: mais patrulha, mais segurança. Ontem foi com meu filho, amanhã pode ser com o filho de outra pessoa. Ele (o suspeito) foi preso, mas quantos estão soltos? Foi preso, mas depois está solto de novo", lamentou.

Suspeito possui passagens pela polícia

O autor do crime, identificado como Fabrício Mateus da Silva, de 26 anos, foi preso após ser reconhecido por duas testemunhas. Segundo as investigações, ele abordou os jovens nas proximidades do Ciep 179 Professor Cláudio Gama, quando seguiam para a escola. O suspeito apontou uma faca para a adolescente, e Luiz reagiu para tentar defendê-la. Nesse momento, o estudante foi atingido por diversos golpes.



De acordo com a Polícia Civil, Fabrício possui mais de dez anotações criminais por roubo, furto e corrupção de menores, acumuladas desde quando ainda era menor de idade. Após o crime, ele fugiu levando o celular do estudante, mas foi localizado logo depois.



Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, Luiz deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes às 10h desta quarta-feira (16), transferido do Hospital Municipal de São João de Meriti. O adolescente estava em estado gravíssimo e tinha múltiplas perfurações provocadas por arma branca.



Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) lamentou a morte do estudante.



“A Secretaria de Estado de Educação lamenta profundamente a morte de um estudante do Ciep 179 Professor Cláudio Gama, em São João de Meriti. A Seeduc está mobilizada para prestar todo o apoio necessário à família e à comunidade escolar. A ocorrência aconteceu nas proximidades da unidade escolar, quando o estudante estava a caminho da escola. A equipe do Ciep acompanhou o socorro até o Hospital Municipal de São João de Meriti. A Secretaria segue acompanhando o caso e mantém contato com as forças de segurança.”