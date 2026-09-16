O homem foi conduzido para a delegacia, onde permaneceu preso e foi autuado por furto - Divulgação/Segurança Presente

O homem foi conduzido para a delegacia, onde permaneceu preso e foi autuado por furtoDivulgação/Segurança Presente

Publicado 16/09/2026 17:47

Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (16), após ser encontrado dentro de uma lanchonete desativada, na Rua Tirol, na Freguesia, Zona Sudoeste. Segundo agentes da Operação Segurança Presente , o suspeito estava no interior do imóvel e teria iniciado a retirada de materiais do estabelecimento.





A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento realizado por uma equipe da Base Freguesia. Os agentes passavam pela região quando perceberam barulhos de batidas vindos de dentro da lanchonete. Diante da movimentação, os policiais entraram no imóvel para verificar a situação.



No local, os agentes encontraram o homem, que não teve seu nome divulgado, segurando uma barra de ferro e desferindo golpes. Ele também estava com um saco que, segundo a equipe, continha diversos pedaços de ferro e alumínio.



Durante a abordagem, foram apreendidas seis barras metálicas, entre peças de ferro e alumínio, além de uma placa de computador. Os materiais estavam no interior do imóvel e foram recolhidos pelos agentes.



O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso e foi autuado por furto na forma tentada.



De acordo com uma consulta realizada pelos agentes aos sistemas de segurança, o homem possui outras anotações criminais. Entre os registros mencionados estão ocorrências pelos crimes de homicídio e roubo.



A prisão ocorreu durante o patrulhamento ostensivo realizado pela Operação Segurança Presente na região da Freguesia. O programa atua com equipes voltadas ao policiamento preventivo e à abordagem de ocorrências em áreas atendidas pela operação.



O caso será analisado pelas autoridades responsáveis pela investigação. Os materiais encontrados com o suspeito foram apreendidos e apresentados na delegacia junto com o detido. LEIA MAIS: PM assassinado à queima-roupas é enterrado em São Gonçalo A ocorrência aconteceu durante um patrulhamento realizado por uma equipe da Base Freguesia. Os agentes passavam pela região quando perceberam barulhos de batidas vindos de dentro da lanchonete. Diante da movimentação, os policiais entraram no imóvel para verificar a situação.No local, os agentes encontraram o homem, que não teve seu nome divulgado, segurando uma barra de ferro e desferindo golpes. Ele também estava com um saco que, segundo a equipe, continha diversos pedaços de ferro e alumínio.Durante a abordagem, foram apreendidas seis barras metálicas, entre peças de ferro e alumínio, além de uma placa de computador. Os materiais estavam no interior do imóvel e foram recolhidos pelos agentes.O suspeito foi detido e encaminhado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso e foi autuado por furto na forma tentada.De acordo com uma consulta realizada pelos agentes aos sistemas de segurança, o homem possui outras anotações criminais. Entre os registros mencionados estão ocorrências pelos crimes de homicídio e roubo.A prisão ocorreu durante o patrulhamento ostensivo realizado pela Operação Segurança Presente na região da Freguesia. O programa atua com equipes voltadas ao policiamento preventivo e à abordagem de ocorrências em áreas atendidas pela operação.O caso será analisado pelas autoridades responsáveis pela investigação. Os materiais encontrados com o suspeito foram apreendidos e apresentados na delegacia junto com o detido.

O caso acontece após outro furto nesta semana no estado. Em Barra do Piraí, foi preso um homem suspeito de cometer o crime em uma loja de departamentos no centro do município, na segunda (14). Durante o patrulhamento, os agentes identificaram um homem cujas características e vestimentas eram compatíveis com as registradas pelas câmeras de segurança do estabelecimento.



O suspeito foi abordado e confessou a autoria do furto. Ele informou aos agentes que havia vendido uma panela do tipo Air Fryer por R$ 200, no município de Volta Redonda. O objeto não foi recuperado.

