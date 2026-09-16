Palácio Guanabara - Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia

Palácio Guanabara Daniel Castelo Branco/ Arquivo O Dia

Publicado 16/09/2026 20:07 | Atualizado 16/09/2026 20:09

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O candidato do PSD, Eduardo Paes, participou de uma sabatina no RJ1, da TV Globo. Durante a entrevista, abordou propostas para áreas como mobilidade, segurança pública e gestão estadual e fez críticas aos antigos governos de Wilson Witzel, Cláudio Castro e aos outros candidatos.Pelo PL, Douglas Ruas concedeu entrevista à Rádio Manchete e realizou uma carreata por bairros da Zona Norte do Rio, passando por Vaz Lobo, Madureira, Rocha Miranda, Fazenda Botafogo, Acari e Pavuna. Mais tarde, caminhou pelo calçadão de Duque de Caxias. Durante as atividades, voltou a defender maior fiscalização das concessionárias de serviços públicos e propôs ampliar o subsídio estadual ao metrô para reduzir o valor da tarifa aos passageiros.O candidato do Republicanos, Anthony Garotinho, realizou caminhadas em três municípios da Baixada Fluminense. Pela manhã, esteve no calçadão de Nova Iguaçu; à tarde, percorreu o centro de Mesquita; e, no fim do dia, participou de atividade em São João de Meriti. As ações tiveram foco no contato direto com eleitores e na divulgação de propostas de governo.Já o candidato do PSOL, William Siri, promoveu caminhada e panfletagem em Madureira. Durante a atividade, defendeu o fortalecimento das políticas culturais e afirmou que pretende ampliar os investimentos estaduais no setor. Siri também participou de uma caminhada no Largo do Machado e na Praça São Salvador, e encerra o dia na Câmara Municipal do Rio, durante a entrega da Medalha de Reconhecimento Chiquinha Gonzaga à ativista Laísa Lima.O candidato do Novo, André Marinho, participou de uma reunião com lideranças e apoiadores pela manhã. À tarde, realizou panfletagem no calçadão de Santa Cruz, na Zona Oeste da capital. À noite, participa do programa online Bradock Show, transmitido pelo YouTube.Candidata da Unidade Popular (UP), Juliette Pantoja não divulgou compromissos públicos de campanhaO candidato do PSTU, Cyro Garcia, participou de uma assembleia de trabalhadores dos Correios, realizada na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.Já Coronel Busnello (Missão) realizou uma reunião de equipe em seu comitê de campanha e participou de uma panfletagem na estação ferroviária de Belford Roxo ao lado da candidata a deputada federal Jussara Barbosa.Luan Monteiro (PCO) também não informou atividades públicas nesta quarta-feira.