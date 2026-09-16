Quatro unidades operavam mesmo com restrições legais. Entre as irregularidades estavam a ausência de alvarás e inconsistências nas bombasDivulgação MPRJ
A ação integra a Operação Fulgor, realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAESF/MPRJ), em conjunto com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) e a Polícia Civil.
Ao todo, as equipes vistoriaram cinco postos nos bairros do Rio Comprido, Bangu, Santa Cruz e Jacarepaguá. Os agentes checaram a situação cadastral dos estabelecimentos e analisaram informações contábeis.
Postos funcionavam com impedimentos
De acordo com os promotores de Justiça, alguns postos utilizavam o registro de outros estabelecimentos na tentativa de burlar ordens de interdição emitidas pelas autoridades.
A autuação do empresário de Santa Cruz ocorreu por crimes contra a ordem econômica, devido ao comércio irregular e à manipulação indevida do produto.
Consumidores podem consultar postos
O canal também permite o registro de denúncias sobre irregularidades na revenda de combustíveis.
Petrobras esclarece uso da marca
"A Petrobras esclarece que, desde o desinvestimento da BR Distribuidora, concluído em julho de 2021, não atua no setor de distribuição de combustíveis. Importante complementar que, de acordo com contrato de licenciamento, firmado no processo de desinvestimento, foi permitido à Vibra Energia usar as marcas Petrobras e BR nos seus postos, caminhões e materiais oficiais. Dessa forma, ainda que sua marca seja exibida pela Vibra, hoje, a Petrobras não possui postos de abastecimento."
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