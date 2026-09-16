Linn da Quebrada vai se apresentar na 5ª edição da Marcha Trans & Travesti do Rio - @___gustta / Divulgação

Linn da Quebrada vai se apresentar na 5ª edição da Marcha Trans & Travesti do Rio @___gustta / Divulgação

Publicado 16/09/2026 14:53 | Atualizado 16/09/2026 14:53

A 5ª edição da Marcha Trans & Travesti do Rio de Janeiro acontece neste sábado (19), a partir das 13h, no Centro. Com o tema "Nas ruas, pela defesa da democracia", o evento reunirá ações de mobilização política, serviços sociais e de saúde gratuitos, como a retificação do nome civil, vacinação contra a gripe e testagem para o HIV e outras ISTs. Além disso, haverá o "Baile da Democracia" com apresentações de diversos artistas, incluindo Linn da Quebrada e Bixarte.

O ato vai ocupar a Rua da Quitanda, via das mais antigas e tradicionais do Rio, com cidadania e arte. A concentração acontece em frente ao Queerioca, espaço de cultura e resistência LGBTI+, que abrigará parte das atividades da manifestação.

A Marcha começa às 13h, com a programação literária e teatral do Queerioca e atendimento em serviços sociais. A partir das 15h, haverá o ato político, com intervenções de lideranças sociais, ativistas e parlamentares acontecendo em alternância com as atrações artísticas de Linn da Quebrada, Bixarte, Ângela Leclery, Nayanzin MC, Ballroom RJ com DJ Gana e Quarteto Tanesha+Diameyka+Rothyer+Angeliq.

Fundador da Marcha e diretor executivo da Liga Transmasculina, o ativista Gab Van manifestou a importância da realização do ato a menos de um mês do primeiro turno das eleições. "A 5ª Marcha Trans e Travesti do Rio de Janeiro é, antes de tudo, uma afirmação política da nossa existência. Nós estamos mobilizando o saber que nasce da própria comunidade, da nossa experiência e da nossa responsabilidade coletiva para dizer ao Estado e à sociedade que nós não vamos aceitar uma democracia que nos exclua", define.

O evento será encerrado com um grande Ballroom, movimento político, artístico e social. "A nossa luta tem história, tem memória, tem ancestralidade. E ocupar os espaços de poder não é um favor, nem uma concessão: é um direito e uma necessidade. Se queremos construir um país verdadeiramente democrático, soberano e comprometido com a dignidade de todas as pessoas, as pessoas trans e travestis precisam estar onde as decisões são tomadas. A nossa presença nesses espaços é inegociável", conclui Gab Van.