Linn da Quebrada vai se apresentar na 5ª edição da Marcha Trans & Travesti do Rio @___gustta / Divulgação
Com Linn da Quebrada, Marcha Trans & Travesti chega à 5ª edição
Com o tema 'Nas ruas, pela defesa da democracia', evento oferece retificação de nome civil, serviço de saúde e apresentações musicais
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Operação do Detran fecha ferro-velho clandestino em Vila Isabel
Ação apreendeu peças sem nota fiscal, identificou "gato" de energia para carros roubados e constatou crime ambiental
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Campanha de vacinação antirrábica acontece nas zonas Norte e Sudoeste
Terceira etapa será realizada neste sábado (19); cães e gatos saudáveis podem receber o imunizante a partir dos três meses de idade
Morte de filho afogado leva mãe a viver novo luto: 'Estou desolada'
Nathan Barbosa, de 6 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi encontrado boiando no Rio Guandu, em Santa Cruz
Suspeitos de envolvimento em roubos a motoristas de app são presos
Segundo a Polícia Civil, ao menos 10 casos estariam ligados ao grupo criminoso; bandidos usavam contas falsas para abordar vítimas