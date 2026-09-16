Daniel contou sua experiência ao usar o aplicativo pela primeira vez - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Daniel contou sua experiência ao usar o aplicativo pela primeira vezReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 16/09/2026 11:34 | Atualizado 16/09/2026 18:31

Por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), a Prefeitura do Rio amplia, nesta quarta-feira (16), o Rio Rotativo Digital em cerca de 1,6 mil novas vagas . Além disso, o limite máximo de permanência para estacionamento passa de seis para dez horas em toda a cidade.

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As novas áreas atendidas pelo programa são: Urca, na região da Praia Vermelha; no Centro, nas ruas Buenos Aires e República do Líbano; e na orla da Barra da Tijuca, no trecho entre a Praça do Ó e a Alvorada. A tarifa permanece em R$ 2 por cada período de duas horas de estacionamento.



Na orla da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, o técnico de laboratório Daniel Rodopiano Gentileza, 36 anos, contou sua experiência ao usar o aplicativo pela primeira vez.



"Até então estou achando uma experiência boa. Fica mais prático e mais tranquilo de utilizar. Foi bem rápido conseguir a vaga. Aí estou testando aqui agora no Jaé pra ver se vai fluir bem, mas parece muito bom. Ainda estou fazendo o cadastro do veículo, mas já achei bem prático", disse.



O engenheiro Carlos Augusto Ramos, 72, no entanto, ainda tem algumas dúvidas.



"Eu tenho o cartão do idoso e meu carro eu já cadastrei no Detran, agora eu não sei se com essa nova sistemática, o cara vai chegar aqui e anotar minha placa e cobrar, eu acho que ele não faria isso, mas eu não sei se tenho que baixar o aplicativo pra ver se estão me cobrando ou não. É esse ponto é que tenho dúvida, eu vou baixar no Jaé para ver", explicou.



O guardador Isaque dos Santos Andrade, 20, trabalha na região há cerca de três anos e está tentando se adaptar ao novo modelo.



"Acho que é uma forma diferente, que a gente está avaliando e o pessoal da prefeitura está nos ajudando. Não é um bicho de sete cabeças, mas, tipo assim, poderia ter mais algumas informações ou até alertas mesmo no celular, para o caso de ficar tirando foto de duas em duas horas. Talvez chegar um alerta falando: daqui a 15 minutos o carro tem que ser avaliado de novo. Eu, como sou novo, consigo entender. Só que as pessoas mais velhas, que já trabalham aqui há mais tempo, não vão conseguir ter essa agilidade no sistema. Então, se tivesse algumas ajudas assim, seria perfeito para poder ajudar a gente", afirmou.



Integrado ao aplicativo Jaé, o Rio Rotativo Digital substitui os antigos talões de papel por um sistema totalmente digital. O modelo permite a compra do período de estacionamento pelo celular, facilita a fiscalização e possibilita o monitoramento da ocupação das vagas em tempo real. A iniciativa busca tornar mais prática e transparente a utilização do espaço público e estimular a rotatividade de veículos nas áreas de maior demanda.



Com a nova etapa, o Rio Rotativo Digital passará a funcionar em cerca de 5,6 mil vagas em diferentes regiões da cidade. O sistema já está disponível no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e nas orlas do Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, São Conrado e Barra — da Praia dos Amores à Praça do Ó —, além da Tijuca. Ao todo, 350 guardadores estão cadastrados e aptos a atuar na operação.

Sobre a dúvida do engenheiro Carlos Augusto, o Jaé informou que as vagas exclusivas destinadas a idosos continuam funcionando da mesma forma, sem cobrança de tarifa, desde que o veículo esteja devidamente identificado com o cartão de estacionamento para idoso, que é obrigatório para a utilização dessas vagas.



"É importante esclarecer que o cartão garante exclusivamente o direito de estacionar nas vagas reservadas a idosos. Ele não dá isenção da tarifa nas vagas comuns do estacionamento rotativo em via pública. Portanto, quando um idoso utilizar uma vaga comum do Rio Rotativo Digital, o estacionamento estará sujeito ao pagamento da tarifa, que deve ser feito pelo aplicativo Jaé. O pagamento é realizado por meio da Conta Transporte do Jaé, que também está disponível no aplicativo utilizado pelos idosos. Para acessá-la, basta arrastar a tela do aplicativo para o lado. O saldo pode ser recarregado por Pix ou cartão de crédito", informou o órgão por meio de nota.

Como funciona o Rio Rotativo Digital

Para utilizar o Rio Rotativo Digital, o motorista deve estacionar em uma vaga sinalizada e acessar o aplicativo Jaé. Na opção Rio Rotativo, o endereço é identificado automaticamente pelo GPS. Em seguida, basta informar a placa do veículo, escolher o período de permanência e realizar o pagamento, que pode ser feito por Pix ou cartão de crédito.

Com a ampliação do limite, será possível adquirir até cinco períodos consecutivos de duas horas, totalizando até dez horas de permanência na mesma vaga.



Os guardadores credenciados orientam os motoristas sobre o funcionamento do sistema e o uso do aplicativo Jaé. Eles não recebem pagamentos dos usuários, já que a compra do período de estacionamento é feita exclusivamente pelo aplicativo.



Os profissionais também auxiliam na coleta de informações sobre a ocupação das vagas por meio da plataforma tecnológica do Rio Rotativo Digital, contribuindo para o monitoramento e o aperfeiçoamento da operação.



Os guardadores não têm poder de fiscalização e não podem aplicar multas. Os autos de infração continuam sendo lavrados exclusivamente pela autoridade de trânsito, com base nas imagens e nos registros gerados pela plataforma.



Mais de 256 mil validações



Desde o início da operação, em 17 de julho, o Rio Rotativo Digital já contabiliza mais de 256 mil validações de períodos de estacionamento de duas horas.



A experiência acumulada desde o início do projeto tem contribuído para o aperfeiçoamento da operação e para a consolidação de um modelo de estacionamento público mais moderno e digital. A expansão para novas regiões seguirá sendo feita gradualmente.