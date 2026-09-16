Fuzil, pistola, munições, rádio transmissor e drogas foram apreendidos em Duque de Caxias - Divulgação PMRJ

Fuzil, pistola, munições, rádio transmissor e drogas foram apreendidos em Duque de CaxiasDivulgação PMRJ

Publicado 16/09/2026 17:12





Segundo a corporação, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento na Rua Seabra Sobrinho, na Vila Centenário, quando flagraram diversos indivíduos comercializando entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram.



Dois homens correram em direção a uma escadaria com acesso à laje de casa. De acordo com o relato oficial, um deles saltou do imóvel para um terreno baldio e deixou cair um fuzil HK 416, de calibre 5.56.



Bruno tentou se desfazer de uma pistola 9 mm, um rádio transmissor e uma mochila com entorpecentes, mas as equipes o detiveram rapidamente. No momento da abordagem, o suspeito também vestia um cinto de guarnição tático. Ele já possui anotação criminal por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



Na ação, os policiais apreenderam o fuzil com um carregador e seis munições. Também recolheram a pistola FN-Browning com carregador e três projéteis, além do rádio e do material ilícito, que passou por contabilização na delegacia.

Um homem apontado como gerente-geral do tráfico de drogas da Comunidade do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi preso nesta terça-feira (15). Bruno Orlando Rezende de Miranda, o "BR", foi encontrado por policiais militares enquanto tentava fugir.Segundo a corporação, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento na Rua Seabra Sobrinho, na Vila Centenário, quando flagraram diversos indivíduos comercializando entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram.Dois homens correram em direção a uma escadaria com acesso à laje de casa. De acordo com o relato oficial, um deles saltou do imóvel para um terreno baldio e deixou cair um fuzil HK 416, de calibre 5.56.Bruno tentou se desfazer de uma pistola 9 mm, um rádio transmissor e uma mochila com entorpecentes, mas as equipes o detiveram rapidamente. No momento da abordagem, o suspeito também vestia um cinto de guarnição tático. Ele já possui anotação criminal por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.Na ação, os policiais apreenderam o fuzil com um carregador e seis munições. Também recolheram a pistola FN-Browning com carregador e três projéteis, além do rádio e do material ilícito, que passou por contabilização na delegacia.

De acordo com a 59ª DP (Duque de Caxias), um homem foi conduzido à unidade por policiais militares. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caso foi enviado à Justiça.



Carga roubada





A localização do lote ocorreu com o auxílio do histórico de rastreamento fornecido pela empresa, que indicou o ponto onde o veículo permaneceu estacionado durante o crime. No endereço apontado pelo sinal, uma casa de eventos na Rua Boa Vista, os agentes encontraram a totalidade da mercadoria, avaliada em R$ 179.864,86 conforme a nota fiscal. O caminhão e a carga seguiram para a 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pela investigação. Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) recuperaram uma carga de material elétrico avaliada em quase R$ 180 mil, nesta terça-feira (15), no bairro Pilar, na Baixada Fluminense. As equipes iniciaram as buscas após receberem o alerta sobre o roubo do caminhão utilizado no transporte, localizado posteriormente com o baú vazio na Rua Pará. Ninguém acabou preso na ação.A localização do lote ocorreu com o auxílio do histórico de rastreamento fornecido pela empresa, que indicou o ponto onde o veículo permaneceu estacionado durante o crime. No endereço apontado pelo sinal, uma casa de eventos na Rua Boa Vista, os agentes encontraram a totalidade da mercadoria, avaliada em R$ 179.864,86 conforme a nota fiscal. O caminhão e a carga seguiram para a 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pela investigação.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Bruno. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral