Fuzil, pistola, munições, rádio transmissor e drogas foram apreendidos em Duque de CaxiasDivulgação PMRJ
Segundo a corporação, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) realizavam patrulhamento na Rua Seabra Sobrinho, na Vila Centenário, quando flagraram diversos indivíduos comercializando entorpecentes. Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram.
Dois homens correram em direção a uma escadaria com acesso à laje de casa. De acordo com o relato oficial, um deles saltou do imóvel para um terreno baldio e deixou cair um fuzil HK 416, de calibre 5.56.
Bruno tentou se desfazer de uma pistola 9 mm, um rádio transmissor e uma mochila com entorpecentes, mas as equipes o detiveram rapidamente. No momento da abordagem, o suspeito também vestia um cinto de guarnição tático. Ele já possui anotação criminal por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Na ação, os policiais apreenderam o fuzil com um carregador e seis munições. Também recolheram a pistola FN-Browning com carregador e três projéteis, além do rádio e do material ilícito, que passou por contabilização na delegacia.
Carga roubada
A localização do lote ocorreu com o auxílio do histórico de rastreamento fornecido pela empresa, que indicou o ponto onde o veículo permaneceu estacionado durante o crime. No endereço apontado pelo sinal, uma casa de eventos na Rua Boa Vista, os agentes encontraram a totalidade da mercadoria, avaliada em R$ 179.864,86 conforme a nota fiscal. O caminhão e a carga seguiram para a 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pela investigação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.