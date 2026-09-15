Material havia sido roubado de caminhão de uma empresa - Divulgação PMRJ

Material havia sido roubado de caminhão de uma empresaDivulgação PMRJ

Publicado 15/09/2026 17:25

Uma carga de material elétrico avaliada em quase R$ 180 mil foi recuperada por policiais militares nesta terça-feira (15), no bairro Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Após ser roubada de um caminhão, a mercadoria foi encontrada em um imóvel na Rua Boa Vista. A ação terminou sem prisões.

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Durante o patrulhamento, policiais 15°BPM (Duque de Caxias) receberam informações de que um caminhão havia sido roubado na região. As equipes intensificaram as buscas e encontraram o veículo na Rua Pará, no Pilar. O caminhão estava com o baú vazio no momento da localização.



Na sequência, o supervisor de frota da empresa forneceu o histórico do rastreador, indicando que o automóvel permanecera parado por cerca de 40 minutos em outro ponto antes de ser abandonado.



Os policiais avançaram até o endereço indicado pelo sinal, onde funcionava uma casa de eventos com o portão apenas encostado. No interior do imóvel, a equipe achou todo o lote furtado. Conforme a nota fiscal apresentada pelos responsáveis, o material somava R$ 179.864,86.



O veículo (um Volkswagen Express branco) e os produtos recuperados seguiram para a 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pelo registro da ocorrência e pelas investigações. Durante o patrulhamento, policiais 15°BPM (Duque de Caxias) receberam informações de que um caminhão havia sido roubado na região. As equipes intensificaram as buscas e encontraram o veículo na Rua Pará, no Pilar. O caminhão estava com o baú vazio no momento da localização.Na sequência, o supervisor de frota da empresa forneceu o histórico do rastreador, indicando que o automóvel permanecera parado por cerca de 40 minutos em outro ponto antes de ser abandonado.Os policiais avançaram até o endereço indicado pelo sinal, onde funcionava uma casa de eventos com o portão apenas encostado. No interior do imóvel, a equipe achou todo o lote furtado. Conforme a nota fiscal apresentada pelos responsáveis, o material somava R$ 179.864,86.O veículo (um Volkswagen Express branco) e os produtos recuperados seguiram para a 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pelo registro da ocorrência e pelas investigações.

Procura suspeito de roubos de joias

A Polícia Civil procura João Victor Pereira Ramos, o "Rato" (25), apontado como um dos principais ladrões de joias de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ligado ao Comando Vermelho (CV) na Favela do Lixão, o suspeito está foragido após ter a prisão decretada por uma tentativa de latrocínio no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, onde uma vítima foi baleada na cabeça para ter o cordão de ouro roubado.

Na ocasião, a vítima foi baleada na cabeça durante o roubo de um cordão de ouro e permanece internada em estado grave. De acordo com as investigações da 59ª DP (Duque de Caxias), João Victor fez a abordagem armado, enquanto seu comparsa, Wendel Ferreira Aranha, o “Spider”, dava apoio em uma segunda motocicleta para garantir a execução do crime e a fuga.



Wendel foi preso pelos agentes durante as diligências do caso. Ele possui 11 antecedentes criminais e já era investigado por outros assaltos a joalherias e pedestres na região.



Segundo a polícia, João Victor tem ligação com o tráfico de drogas da Favela do Lixão, dominada pelo Comando Vermelho (CV), e é primo do ex-chefe do tráfico Charles Jackson Neres Batista, o “Charlinho do Lixão”, morto em 2019.



Atualmente em liberdade condicional, “Rato” acumula outros três mandados de prisão em aberto por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação e resistência. A Polícia Civil continua as buscas para localizar o suspeito e identificar outros integrantes do grupo.



Informações sobre o paradeiro de João Victor podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177, pelo aplicativo da instituição ou pelo WhatsApp anonimizado.

A reportagem de O Dia tenta contato com a defesa de João Victor Pereira Ramos. O espaço segue aberto para manifestações.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral