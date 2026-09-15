Material havia sido roubado de caminhão de uma empresaDivulgação PMRJ
Durante o patrulhamento, policiais 15°BPM (Duque de Caxias) receberam informações de que um caminhão havia sido roubado na região. As equipes intensificaram as buscas e encontraram o veículo na Rua Pará, no Pilar. O caminhão estava com o baú vazio no momento da localização.
Na sequência, o supervisor de frota da empresa forneceu o histórico do rastreador, indicando que o automóvel permanecera parado por cerca de 40 minutos em outro ponto antes de ser abandonado.
Os policiais avançaram até o endereço indicado pelo sinal, onde funcionava uma casa de eventos com o portão apenas encostado. No interior do imóvel, a equipe achou todo o lote furtado. Conforme a nota fiscal apresentada pelos responsáveis, o material somava R$ 179.864,86.
O veículo (um Volkswagen Express branco) e os produtos recuperados seguiram para a 60ª DP (Campos Elíseos), responsável pelo registro da ocorrência e pelas investigações.
Procura suspeito de roubos de joias
Wendel foi preso pelos agentes durante as diligências do caso. Ele possui 11 antecedentes criminais e já era investigado por outros assaltos a joalherias e pedestres na região.
Segundo a polícia, João Victor tem ligação com o tráfico de drogas da Favela do Lixão, dominada pelo Comando Vermelho (CV), e é primo do ex-chefe do tráfico Charles Jackson Neres Batista, o “Charlinho do Lixão”, morto em 2019.
Atualmente em liberdade condicional, “Rato” acumula outros três mandados de prisão em aberto por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, receptação e resistência. A Polícia Civil continua as buscas para localizar o suspeito e identificar outros integrantes do grupo.
Informações sobre o paradeiro de João Victor podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia pelo telefone (21) 2253-1177, pelo aplicativo da instituição ou pelo WhatsApp anonimizado.
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