Ligação clandestina de energia foi encontrada próxima ao estabelecimento - Divulgação Detran/RJ

Ligação clandestina de energia foi encontrada próxima ao estabelecimentoDivulgação Detran/RJ

Publicado 16/09/2026 14:44 | Atualizado 16/09/2026 19:21





A fiscalização identificou descarte irregular de resíduos diretamente no solo e sinais de queimada nos dois locais. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) constatou risco ambiental nas áreas, que tinham terrenos de terra batida.

Dois ferros-velhos irregulares localizados em Monjolos, São Gonçalo, Região Metropolitana, foram interditados nesta quarta-feira (16). Pertencentes ao mesmo proprietário, os locais não possuíam CNPJ e apresentavam irregularidades ambientais. O responsável e o filho foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos.A fiscalização identificou descarte irregular de resíduos diretamente no solo e sinais de queimada nos dois locais. O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) constatou risco ambiental nas áreas, que tinham terrenos de terra batida.

Carcaças ocupavam área de circulação

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A operação começou após denúncias sobre o funcionamento irregular dos estabelecimentos. Os dois pontos comerciais ficavam em uma rua residencial sem calçamento e apresentavam aspecto de abandono.



Na entrada, carcaças de veículos empilhadas dificultavam a passagem de pedestres. Peças automotivas também estavam espalhadas pelo chão, sem organização adequada. Os espaços não contavam com áreas destinadas à circulação de pessoas ou movimentação interna.



O material encontrado nos ferros-velhos irregulares serão recolhidos e encaminhados para empresas de reciclagem.

Ação reuniu diferentes órgãos



A força-tarefa coordenada pelo Detran-RJ contou com agentes da Diretoria de Desmontagem do órgão, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental, policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis de Niterói (DRFA), equipes do Inea, do Corpo de Bombeiros e agentes da Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo.



O proprietário e o filho foram levados à DRFA para prestar esclarecimentos sobre a procedência do material e as condições de funcionamento dos estabelecimentos.



Denúncias sobre ferros-velhos irregulares podem ser encaminhadas ao Detran-RJ por meio do serviço Ouve RJ.

Preso por tentativa de homicídio





Na ocasião do crime, a vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) com ferimentos de faca e relatou ter sido esfaqueada pelo próprio vizinho. Após ser levado para a delegacia para os procedimentos legais, o homem permaneceu à disposição da Justiça. Um homem identificado pelas iniciais C.R.R. foi preso nesta segunda-feira (14) por agentes da 74ª DP (Alcântara), no bairro Trindade, em São Gonçalo. O investigado foi localizado após cruzamento de dados do Setor de Inteligência da Polícia Civil, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça por uma tentativa de homicídio ocorrida no mesmo bairro, em 2021.Na ocasião do crime, a vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) com ferimentos de faca e relatou ter sido esfaqueada pelo próprio vizinho. Após ser levado para a delegacia para os procedimentos legais, o homem permaneceu à disposição da Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral