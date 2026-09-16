São Gonçalo: preso é investigado por tentativa de homicídio ocorrida em 2021 e estava foragido - Reprodução/Internet

São Gonçalo: preso é investigado por tentativa de homicídio ocorrida em 2021 e estava foragido Reprodução/Internet

Publicado 16/09/2026 11:45





Vítima foi ferida com golpes de faca

Um homem identificado pelas iniciais C.R.R. foi preso nesta segunda-feira (14) por agentes da 74ª DP (Alcântara), em São Gonçalo . Ele é investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2021, no bairro Trindade. A prisão aconteceu em cumprimento a um mandado expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado no próprio bairro onde o crime ocorreu, após um trabalho de inteligência e cruzamento de dados realizado pelos agentes.

De acordo com as investigações, a vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) com ferimentos provocados por golpes de faca. Na ocasião, ela relatou aos policiais que teria sido atacada por um vizinho. A partir do registro da ocorrência, agentes da 74ª DP iniciaram as diligências para esclarecer o caso e identificar o responsável pelo ataque. Segundo a Polícia Civil, o trabalho investigativo levou à identificação de C.R.R. e, posteriormente, à expedição do mandado de prisão.



Investigado foi localizado em Trindade



Após a ordem judicial, o Setor de Inteligência da 74ª DP intensificou as buscas para localizar o investigado. Os policiais realizaram levantamentos e cruzaram informações até identificar o local onde ele estava. C.R.R. foi encontrado e capturado em Trindade. Ele foi levado para a unidade policial, onde os dados foram confirmados e os procedimentos legais realizados. O homem permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.



A Polícia Civil informou que a prisão faz parte do trabalho de investigação e inteligência desenvolvido pela 74ª DP para esclarecer crimes violentos e localizar pessoas procuradas pela Justiça. C.R.R. é tratado como investigado pela tentativa de homicídio. A prisão e a investigação não representam, por si só, uma condenação pelo crime.

A reportagem tentou contato com a defesa, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.