São Gonçalo: segundo o hospital, a maior parte dos atendimentos está relacionada a agressões físicasReprodução/Internet

Mais artigos de Leonardo Soares
Leonardo Soares
O número de mulheres vítimas de violência atendidas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, aumentou 29% em agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. O crescimento foi registrado justamente durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a direção do hospital, a emergência e o Centro de Trauma da unidade atenderam 22 mulheres vítimas de violência em agosto de 2026. No mesmo mês do ano passado, foram registrados 17 casos.

Agressões físicas são maioria
Ainda de acordo com o hospital, a maior parte dos atendimentos está relacionada a agressões físicas. Na sequência, aparecem casos de lesões provocadas por armas brancas, como facas, e por armas de fogo.

Paralelamente, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM-SG) registrou 276 ocorrências relacionadas à violência contra a mulher em agosto deste ano e realizou cinco prisões.

A delegada Ana Carla Nepomuceno reforçou a importância de que as vítimas procurem a unidade policial sempre que sofrerem algum tipo de agressão.

“A DEAM SG atua de forma contínua no combate à violência de gênero”, afirmou.

Comerciante sobreviveu a tentativa de feminicídio
Entre os casos atendidos pelo hospital está o da comerciante Bruna Dias, que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio praticada pelo marido, no bairro Jardim Alcântara. O crime aconteceu em 25 de maio, após uma discussão entre o casal.

Segundo as informações do caso, o homem atingiu Bruna com nove golpes de faca, principalmente na região do pescoço. Ela também teve o tendão de uma das mãos rompido ao tentar se defender.

No dia seguinte ao crime, o agressor se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado. Como o período de flagrante havia terminado e ainda não havia mandado de prisão expedido, ele foi liberado.

De acordo com o hospital, após a repercussão do caso e o avanço das investigações conduzidas pela 74ª DP (Alcântara), a Justiça determinou a prisão do homem. Ele foi preso em 17 de junho, durante a Operação Integrada Mulher Segura, e responde pelo crime de tentativa de feminicídio.