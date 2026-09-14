São Gonçalo: segundo o hospital, a maior parte dos atendimentos está relacionada a agressões físicasReprodução/Internet
Segundo a direção do hospital, a emergência e o Centro de Trauma da unidade atenderam 22 mulheres vítimas de violência em agosto de 2026. No mesmo mês do ano passado, foram registrados 17 casos.
Agressões físicas são maioria
Paralelamente, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM-SG) registrou 276 ocorrências relacionadas à violência contra a mulher em agosto deste ano e realizou cinco prisões.
A delegada Ana Carla Nepomuceno reforçou a importância de que as vítimas procurem a unidade policial sempre que sofrerem algum tipo de agressão.
“A DEAM SG atua de forma contínua no combate à violência de gênero”, afirmou.
Comerciante sobreviveu a tentativa de feminicídio
Segundo as informações do caso, o homem atingiu Bruna com nove golpes de faca, principalmente na região do pescoço. Ela também teve o tendão de uma das mãos rompido ao tentar se defender.
No dia seguinte ao crime, o agressor se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado. Como o período de flagrante havia terminado e ainda não havia mandado de prisão expedido, ele foi liberado.
De acordo com o hospital, após a repercussão do caso e o avanço das investigações conduzidas pela 74ª DP (Alcântara), a Justiça determinou a prisão do homem. Ele foi preso em 17 de junho, durante a Operação Integrada Mulher Segura, e responde pelo crime de tentativa de feminicídio.
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