São Gonçalo: segundo o hospital, a maior parte dos atendimentos está relacionada a agressões físicas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: segundo o hospital, a maior parte dos atendimentos está relacionada a agressões físicasReprodução/Internet

Publicado 14/09/2026 14:02





Segundo a direção do hospital, a emergência e o Centro de Trauma da unidade atenderam 22 mulheres vítimas de violência em agosto de 2026. No mesmo mês do ano passado, foram registrados 17 casos.



Agressões físicas são maioria

O número de mulheres vítimas de violência atendidas no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) , em São Gonçalo, aumentou 29% em agosto deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. O crescimento foi registrado justamente durante o Agosto Lilás, campanha de conscientização, prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.Segundo a direção do hospital, a emergência e o Centro de Trauma da unidade atenderam 22 mulheres vítimas de violência em agosto de 2026. No mesmo mês do ano passado, foram registrados 17 casos.

Ainda de acordo com o hospital, a maior parte dos atendimentos está relacionada a agressões físicas. Na sequência, aparecem casos de lesões provocadas por armas brancas, como facas, e por armas de fogo.



Paralelamente, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de São Gonçalo (DEAM-SG) registrou 276 ocorrências relacionadas à violência contra a mulher em agosto deste ano e realizou cinco prisões.



A delegada Ana Carla Nepomuceno reforçou a importância de que as vítimas procurem a unidade policial sempre que sofrerem algum tipo de agressão.



“A DEAM SG atua de forma contínua no combate à violência de gênero”, afirmou.



Comerciante sobreviveu a tentativa de feminicídio



Entre os casos atendidos pelo hospital está o da comerciante Bruna Dias, que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio praticada pelo marido, no bairro Jardim Alcântara. O crime aconteceu em 25 de maio, após uma discussão entre o casal.



Segundo as informações do caso, o homem atingiu Bruna com nove golpes de faca, principalmente na região do pescoço. Ela também teve o tendão de uma das mãos rompido ao tentar se defender.



No dia seguinte ao crime, o agressor se apresentou à delegacia acompanhado de um advogado. Como o período de flagrante havia terminado e ainda não havia mandado de prisão expedido, ele foi liberado.



De acordo com o hospital, após a repercussão do caso e o avanço das investigações conduzidas pela 74ª DP (Alcântara), a Justiça determinou a prisão do homem. Ele foi preso em 17 de junho, durante a Operação Integrada Mulher Segura, e responde pelo crime de tentativa de feminicídio.