São Gonçalo: mulher foi localizada por policiais na localidade da Fazendinha, por volta das 6h40 - Reprodução/Internet

São Gonçalo: mulher foi localizada por policiais na localidade da Fazendinha, por volta das 6h40Reprodução/Internet

Publicado 11/09/2026 11:25

Uma mulher acusada de assassinar o marido com golpes de faca e mutilar partes íntimas dele foi presa na manhã desta quarta-feira (9), em Araruama, na Região dos Lagos. Ela estava foragida desde 2021 e foi localizada por policiais na comunidade da Fazendinha, por volta das 6h40.

A ação foi conduzida por agentes da 75ª DP (Rio do Ouro), com apoio da 118ª DP (Araruama), após um trabalho de investigação que permitiu identificar o paradeiro da suspeita.

O crime ocorreu em 7 de junho de 2021, na Rua Manoel da Costa, no Barro Vermelho, em São Gonçalo . De acordo com a Polícia Civil, a mulher atacou o companheiro, André Oliveira Santos, com diversos golpes de faca dentro da residência onde viviam. Após o homicídio, ela teria mutilado as partes íntimas da vítima. A motivação do crime não foi divulgada pelas autoridades.

Durante as diligências, os agentes encontraram a faca utilizada no assassinato escondida dentro de uma caixa d’água na área externa da casa. Segundo a polícia, a própria suspeita indicou o local onde a arma estava guardada.

Após ser capturada, ela foi levada para a 75ª DP e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A mulher responde por homicídio qualificado.