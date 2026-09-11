São Gonçalo: mulher foi localizada por policiais na localidade da Fazendinha, por volta das 6h40Reprodução/Internet
Mulher suspeita de matar companheiro é presa após quatro anos foragida
Após ser capturada, ela foi levada para a 75ª DP e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional
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