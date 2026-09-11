Gonçalenses poderão conferir carros antigos e rebaixados - Renan Otto/Ascom

Gonçalenses poderão conferir carros antigos e rebaixadosRenan Otto/Ascom

Publicado 11/09/2026 10:34

Neste fim de semana, a população poderá participar de dois eventos realizados no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. No sábado (12), às 9h, haverá uma ação da Enel Compartilha, voltada ao consumo consciente de energia elétrica. Já no domingo (13), o espaço recebe o “Impacto em 4 rodas”, exposição de carros antigos e rebaixados, que inicia às 7h.

No sábado, a concessionária Enel vai promover a troca de até cinco lâmpadas fluorescentes ou incandescentes por modelos de LED, que possuem mais durabilidade e consomem menos energia. Para realizar a troca, será preciso apresentar um documento com foto, o número do cliente Enel e uma conta de energia recente. Não serão aceitas lâmpadas tubulares.

Além disso, a ação vai orientar sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, promover atendimentos aos clientes com a Enel Móvel e informações da campanha Energia Segura, que conscientiza a população quanto à prevenção de acidentes e promoção do uso seguro da energia.

Já no domingo, os gonçalenses poderão conferir uma exposição gratuita de carros antigos e rebaixados, das 7h às 21h. O evento também terá música com DJ, sorteio de brindes e muito mais. Será a primeira edição do “Impacto em 4 rodas”, uma realização da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg). O Parque RJ Nosso Sonho fica na Rua Formosa, nº 3352, no Boa Vista, e funciona das 6h às 22h.

