São Gonçalo: a prisão foi realizada por agentes da 76ª DP (Centro)Reprodução/Internet
Segundo a Polícia Civil, os policiais militares que atenderam inicialmente a ocorrência não conseguiram identificar os envolvidos na briga. O idoso ficou ferido e precisou ser socorrido devido à gravidade dos ferimentos. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminhou a vítima ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.
Suspeito procurou outra delegacia
Policiais civis da 76ª DP foram até a unidade para verificar a informação. Segundo a Polícia Civil, após confrontarem a identificação do homem com os dados reunidos durante a investigação e as imagens obtidas, os agentes constataram que ele seria o responsável pelas agressões. O suspeito foi levado para a 76ª DP, onde a ocorrência foi registrada.
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