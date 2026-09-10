São Gonçalo: a prisão foi realizada por agentes da 76ª DP (Centro)Reprodução/Internet

Mais artigos de Leonardo Soares
Leonardo Soares
Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (9), suspeito de esfaquear um idoso dentro de um hotel no Centro de Niterói. O crime aconteceu na noite de terça-feira (8). A prisão foi realizada por agentes da 76ª DP (Centro), que identificaram o suspeito, a vítima e uma testemunha durante as diligências. Os investigadores também obtiveram imagens de uma câmera de segurança que registraram a dinâmica da agressão.

Segundo a Polícia Civil, os policiais militares que atenderam inicialmente a ocorrência não conseguiram identificar os envolvidos na briga. O idoso ficou ferido e precisou ser socorrido devido à gravidade dos ferimentos. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento e encaminhou a vítima ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói.

Suspeito procurou outra delegacia
Durante a investigação, a 76ª DP recebeu a informação de que um homem havia comparecido à 72ª DP (Mutuá), em São Gonçalo, afirmando ter desferido diversas facadas contra uma pessoa no Centro de Niterói.

Policiais civis da 76ª DP foram até a unidade para verificar a informação. Segundo a Polícia Civil, após confrontarem a identificação do homem com os dados reunidos durante a investigação e as imagens obtidas, os agentes constataram que ele seria o responsável pelas agressões. O suspeito foi levado para a 76ª DP, onde a ocorrência foi registrada.