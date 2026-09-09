São Gonçalo: suspeitos teriam retornado ao imóvel durante a noite do mesmo dia - Reprodução/Internet

São Gonçalo: suspeitos teriam retornado ao imóvel durante a noite do mesmo diaReprodução/Internet

Publicado 09/09/2026 11:36





Segundo o instituto, os criminosos arrombaram uma porta, quebraram uma janela, danificaram o banheiro e cortaram a fiação de diversos equipamentos. Entre os objetos furtados estão um notebook, um celular, documentos, materiais esportivos e uma cafeteira. O levantamento dos itens levados ainda não foi concluído, e o valor do prejuízo pode aumentar.



Suspeitos teriam retornado ao local

São Gonçalo - A Polícia Civil investiga a invasão ao Instituto Mensageiros da Paz, no bairro Boaçu, em São Gonçalo, que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 30 mil. O espaço, que oferece gratuitamente atividades esportivas e atendimentos de saúde, foi alvo de furto e depredação na segunda-feira (7).Segundo o instituto, os criminosos arrombaram uma porta, quebraram uma janela, danificaram o banheiro e cortaram a fiação de diversos equipamentos. Entre os objetos furtados estão um notebook, um celular, documentos, materiais esportivos e uma cafeteira. O levantamento dos itens levados ainda não foi concluído, e o valor do prejuízo pode aumentar.

Ainda de acordo com o instituto, os suspeitos teriam retornado ao imóvel durante a noite do mesmo dia. O responsável pelo espaço chegou a perseguir um dos homens, mas não conseguiu alcançá-lo. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas ninguém foi preso. O caso foi encaminhado para a 72ª DP (Mutuá). O responsável pelo instituto esteve na unidade na terça-feira (8) e foi orientado a formalizar a ocorrência pela internet.

Por causa dos danos, o instituto ficou temporariamente impossibilitado de funcionar normalmente. Equipes de manutenção foram acionadas para reparar a estrutura e a parte elétrica. A expectativa é que as atividades sejam retomadas, ao menos parcialmente, até o fim desta semana.



Atualmente, o Instituto Mensageiros da Paz atende cerca de 2,3 mil pessoas em seis polos. O espaço oferece serviços gratuitos como psicologia, psicanálise, nutrição e neuropsicopedagogia, além de diferentes modalidades esportivas.