São Gonçalo: atropelamento aconteceu no bairro ColubandêReprodução/Internet
Homem é atropelado e levado para hospital
Vítima sofreu ferimentos leves e estava lúcida quando foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros no bairro do Gradim
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Polícia fecha fábrica clandestina de anabolizantes e prende duas pessoas
Imóvel residencial no Colubandê era usado para produzir e embalar substâncias; produtos tinham rótulos falsificados
Instalação do CIAMP vai fortalecer políticas públicas municipais
Reunião acontece no dia 12 de setembro, sábado, às 9h30, no SEPE São Gonçalo, no Centro; Fórum e Pastoral do Povo da Rua mobilizam sociedade civil para participar
Gradim recebe novo sistema de esgoto
Ação reforça o saneamento no entorno da Praia das Pedrinhas. Investimento de R$ 10 milhões amplia a coleta no bairro e integra avanço do saneamento
Ecopontos já reciclaram mais de 755 toneladas de materiais
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Inscrições irão até o dia 14 de setembro na sede do Senai
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