São Gonçalo: atropelamento aconteceu no bairro Colubandê - Reprodução/Internet

São Gonçalo: atropelamento aconteceu no bairro ColubandêReprodução/Internet

Publicado 09/09/2026 11:30

São Gonçalo - Um homem foi atropelado na manhã desta quarta-feira (9), na Rua Visconde de Itaúna, na altura do cruzamento com a Rua Mauá, no bairro do Gradim, em São Gonçalo . O acidente aconteceu por volta das 7h50.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 8h20 para prestar atendimento à vítima. Equipes da corporação realizaram os primeiros socorros no local, enquanto policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz) também acompanharam a ocorrência. Segundo informações de testemunhas, o veículo seguia pela via no sentido BR-101 quando atingiu o homem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro do Colubandê, também em São Gonçalo. O homem estava lúcido e respondia bem aos socorristas no momento do atendimento. Não havia indicação de que estivesse em estado grave.

