São Gonçalo: concessionária Águas do Rio prevê investir R$ 19 bilhões na universalização do esgotamento sanitário - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: concessionária Águas do Rio prevê investir R$ 19 bilhões na universalização do esgotamento sanitárioDivulgação/Ascom

Publicado 08/09/2026 15:05

São Gonçalo - A implantação do novo sistema de esgotamento sanitário no Gradim, em São Gonçalo , permitirá encaminhar cerca de 400 mil litros de esgoto por dia para tratamento adequado. Com investimento de R$ 10 milhões, a Águas do Rio, do grupo Aegea, está ampliando a infraestrutura de saneamento no bairro e contribuindo para reduzir o lançamento de efluentes no meio ambiente. A intervenção integra o plano de expansão do esgotamento sanitário da concessionária no município. A iniciativa também se soma às ações realizadas pela concessionária na Praia das Pedrinhas, onde implantou o sistema completo de coleta de esgoto, que beneficiou os moradores e comerciantes da região.

A nova estrutura terá capacidade para conduzir 4 litros de esgoto por segundo — cerca de 400 mil litros por dia, o equivalente a 400 caixas-d’água de mil litros — e contará com aproximadamente 6 quilômetros de tubulações. Os serviços estão concentrados nas ruas Cruzeiro do Sul, Manoel Duarte, João Damasceno e Paul Leroux, com conclusão desta etapa prevista para fevereiro de 2027.

O diretor-executivo da Águas do Rio, Diogo Freitas, destaca que o investimento amplia o acesso ao saneamento na região e contribui para o desenvolvimento de São Gonçalo e a proteção dos corpos hídricos. "A ampliação da cobertura de esgotamento sanitário em São Gonçalo vai transformar a realidade de milhares de moradores. A obra no Gradim faz parte desse movimento e representa um passo fundamental em direção à melhoria das condições ambientais. Esse é o nosso trabalho e objetivo, contribuir para uma cidade mais saudável e sustentável", destaca Freitas.

Saneamento que chega à Baía de Guanabara

As obras no Gradim se somam a outras frentes que ampliam a coleta e o tratamento de esgoto em São Gonçalo. Entre elas está o Coletor em Tempo Seco, sistema que intercepta, em períodos sem chuva, a água contaminada com esgoto que circula por rios e galerias de águas pluviais e a encaminha para tratamento antes que alcance a Baía de Guanabara. Mais de 60% das redes previstas já foram implantadas, e uma segunda unidade de captação está em construção às margens do Rio Brandoas.

As ações fazem parte de um esforço mais amplo da concessionária para recuperar a Baía de Guanabara e reduzir o lançamento de esgoto nos rios e demais corpos hídricos que deságuam no ecossistema. Em pouco mais de quatro anos de atuação, cerca de 134 milhões de litros de esgoto por dia deixaram de chegar à Baía, resultado da recuperação de sistemas existentes, da implantação de novas estruturas de bombeamento e da ampliação da coleta e do tratamento em toda a sua área de concessão.

Até 2033, a concessionária prevê investir R$ 19 bilhões na universalização do esgotamento sanitário. Desse total, R$ 2,7 bilhões serão destinados à construção de coletores de esgoto em tempo seco no entorno da Baía, com impacto estimado na vida de cerca de 10 milhões de pessoas nas 17 cidades que integram a bacia hidrográfica.

“Em São Gonçalo, o avanço do saneamento está contribuindo para o desenvolvimento sustentável do município. Estamos olhando para essa região de forma integrada e consciente que a expansão do esgotamento sanitário gera reflexos para o meio ambiente e, consequentemente, para toda a cidade. É um trabalho contínuo, que contribui para um objetivo maior: recuperar nossos corpos hídricos e avançar na revitalização da Baía de Guanabara”, afirma Freitas.