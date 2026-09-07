São Gonçalo: chuva impediu o desfile civico-militar do municípioReprodução/Internet
São Gonçalo cancela desfile cívico-militar
A decisão visa preservar a segurança e bem-estar de todos os envolvidos
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