São Gonçalo: chuva impediu o desfile civico-militar do municípioReprodução/Internet

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Leonardo Soares
São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo informa que, por conta das condições climáticas desta segunda-feira (7), o evento do tradicional Desfile de 7 de Setembro, que aconteceria em Santa Izabel, está cancelado.
"A decisão visa preservar a segurança e bem-estar de todos os envolvidos", diz a nota oficial da Prefeitura.