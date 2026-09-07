São Gonçalo: chuva impediu o desfile civico-militar do município - Reprodução/Internet

São Gonçalo: chuva impediu o desfile civico-militar do municípioReprodução/Internet

Publicado 07/09/2026 12:29 | Atualizado 07/09/2026 12:30

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo informa que, por conta das condições climáticas desta segunda-feira (7), o evento do tradicional Desfile de 7 de Setembro , que aconteceria em Santa Izabel, está cancelado.

"A decisão visa preservar a segurança e bem-estar de todos os envolvidos", diz a nota oficial da Prefeitura.





