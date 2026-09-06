São Gonçalo: suspeito foi detido e levado para a 72ª DP (Mutuá)Divulgação/Ascom
Guarda Municipal prende homem após flagrante das câmeras de monitoramento
Preso furtava cabos de energia de madrugada
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Caravana de Arte e Lazer faz a festa no Porto Velho
Neste domingo, recreação será no Porto do Rosa
São Gonçalo participa de operação de combate ao desmatamento da Mata Atlântica
Ação realizada no município integra a Operação Mata Atlântica em Pé 2026, que mobilizou equipes de fiscalização em 64 cidades do Estado do Rio de Janeiro
São Gonçalo celebra o 7 de Setembro com tradicional desfile em Santa Izabel
A partir de domingo, haverá alterações no trânsito, com interdição na Rua Auta Rosa
ASAS recebe 271 animais silvestres durante o mês de agosto
Balanço aponta ainda 13 animais devolvidos à natureza e 11 encaminhados para unidades especializadas
Obras de macro e microdrenagem em Neves seguem a todo vapor
Projeto está sendo executado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo
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