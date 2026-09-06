São Gonçalo: suspeito foi detido e levado para a 72ª DP (Mutuá) - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: suspeito foi detido e levado para a 72ª DP (Mutuá)Divulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 21:25

São Gonçalo - Agentes do grupamento armado ROMU da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de sábado (5), um homem acusado de furtar cabos de energia na Rua Nilo Peçanha, no Bairro Antonina. A prisão aconteceu com o apoio da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

A ação foi informada à Guarda Municipal pela central de videomonitoramento do município por volta das 4h. O suspeito, que foi visto pelas câmeras cortando e retirando os fios, foi identificado pelos agentes a poucos metros do local com uma sacola plástica na mão. Com ele, foram encontrados aproximadamente 10 metros de cabos e uma faca pequena de serra. O suspeito foi, então, detido e levado para a 72ª DP (Mutuá), onde permanece preso.

