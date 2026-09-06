Niterói: número de atendimentos realizados no mês mostra a importância da estrutura para a proteção da fauna silvestre - Divulgação/Ascom

Niterói: número de atendimentos realizados no mês mostra a importância da estrutura para a proteção da fauna silvestreDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 20:31

São Gonçalo - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo , recebeu 271 animais silvestres durante o mês de agosto. O balanço reforça a atuação da unidade no acolhimento, manejo, reabilitação e destinação da fauna silvestre, contribuindo para a preservação da biodiversidade e o equilíbrio ambiental.

Entre os animais atendidos no período estão diferentes espécies de aves, mamíferos e répteis, entre as quais corujas, bacuraus, gaviões-urubus, corrupião, maritacas e socós. A unidade também acolheu mamíferos, como gambás, capivaras, ouriços-cacheiros, cuícas e tapitis, além de répteis, como jiboias e jararacas. Do total de atendimentos registrados em agosto, 16 animais foram provenientes de resgates realizados pela Guarda Municipal de São Gonçalo. Após avaliação técnica e acompanhamento, 13 animais foram considerados aptos e devolvidos à natureza, enquanto outros 11 foram encaminhados para unidades de referência, onde recebem tratamento especializado e manejo adequado às necessidades de cada caso. Os demais animais permaneceram sob os cuidados da equipe da área de soltura, em processo de reabilitação, observação ou aguardando destinação de acordo com critérios técnicos e legais.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou o número de atendimentos realizados no mês e a importância da estrutura para a proteção da fauna silvestre.“Receber 271 animais em apenas um mês demonstra a dimensão e a importância do trabalho desenvolvido pela ASAS. São animais de diferentes espécies e em diferentes condições, que encontram na unidade uma estrutura preparada para acolhimento, avaliação e reabilitação. Esse resultado também reflete a dedicação das nossas equipes e reforça o compromisso de São Gonçalo com a proteção da fauna e a preservação da biodiversidade”, afirmou o secretário.

Localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, a ASAS atua no recebimento e manejo de animais silvestres, buscando, sempre que possível e após avaliação técnica, sua reabilitação e devolução ao ambiente natural. A população pode colaborar com o trabalho da ASAS entrando em contato com os canais oficiais sempre que encontrar animais silvestres em situação de risco.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336



Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.



E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br



Comando de Polícia Ambiental



Telefone: 0300 253 1177

