São Gonçalo: agentes localizaram um revólver calibre 38, da marca Taurus, acompanhado de dez munições intactas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: agentes localizaram um revólver calibre 38, da marca Taurus, acompanhado de dez munições intactasReprodução/Internet

Publicado 04/09/2026 12:01





Os agentes foram até a Oficina do Gaúcho, localizada na Rua Ramos Costa, onde encontraram diversos motores automotivos armazenados no imóvel. Durante a consulta aos sistemas policiais, dois dos motores encontrados na oficina foram identificados como produtos de roubo. Na continuidade da vistoria, os agentes também localizaram um revólver calibre .38, da marca Taurus, acompanhado de dez munições intactas. Diante do material encontrado, o proprietário do estabelecimento, identificado como Eli Dutra Neto, recebeu voz de prisão.



Caso é investigado pela Polícia Civil

São Gonçalo - O proprietário de uma oficina mecânica foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (2), no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo. A prisão ocorreu durante uma diligência do Grupo de Investigação Criminal (GIC), após informações de inteligência indicarem que o estabelecimento poderia estar sendo utilizado para armazenar peças e motores de veículos de origem criminosa.Os agentes foram até a Oficina do Gaúcho, localizada na Rua Ramos Costa, onde encontraram diversos motores automotivos armazenados no imóvel. Durante a consulta aos sistemas policiais, dois dos motores encontrados na oficina foram identificados como produtos de roubo. Na continuidade da vistoria, os agentes também localizaram um revólver calibre .38, da marca Taurus, acompanhado de dez munições intactas. Diante do material encontrado, o proprietário do estabelecimento, identificado como Eli Dutra Neto, recebeu voz de prisão.

O homem foi encaminhado à delegacia junto com os motores, a arma e os demais materiais apreendidos. Segundo a Polícia Civil, foram realizados os procedimentos de polícia judiciária relacionados à ocorrência. A corporação investiga o caso por suspeitas dos crimes de receptação qualificada e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.



A identificação dos motores como produtos de roubo é um dos principais pontos da investigação. Os policiais buscam esclarecer a procedência das peças e se o estabelecimento tinha participação na comercialização de componentes automotivos de origem ilícita. Segundo a Polícia Civil, ações baseadas em informações de inteligência auxiliam na localização de estabelecimentos que possam estar relacionados à circulação de veículos ou peças de procedência criminosa.



A operação faz parte das ações da corporação de combate a crimes patrimoniais e ao comércio ilegal de componentes automotivos. O material apreendido foi apresentado à autoridade policial, que dará continuidade às investigações.

