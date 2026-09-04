São Gonçalo: agentes localizaram um revólver calibre 38, da marca Taurus, acompanhado de dez munições intactasReprodução/Internet
Os agentes foram até a Oficina do Gaúcho, localizada na Rua Ramos Costa, onde encontraram diversos motores automotivos armazenados no imóvel. Durante a consulta aos sistemas policiais, dois dos motores encontrados na oficina foram identificados como produtos de roubo. Na continuidade da vistoria, os agentes também localizaram um revólver calibre .38, da marca Taurus, acompanhado de dez munições intactas. Diante do material encontrado, o proprietário do estabelecimento, identificado como Eli Dutra Neto, recebeu voz de prisão.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A identificação dos motores como produtos de roubo é um dos principais pontos da investigação. Os policiais buscam esclarecer a procedência das peças e se o estabelecimento tinha participação na comercialização de componentes automotivos de origem ilícita. Segundo a Polícia Civil, ações baseadas em informações de inteligência auxiliam na localização de estabelecimentos que possam estar relacionados à circulação de veículos ou peças de procedência criminosa.
A operação faz parte das ações da corporação de combate a crimes patrimoniais e ao comércio ilegal de componentes automotivos. O material apreendido foi apresentado à autoridade policial, que dará continuidade às investigações.
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