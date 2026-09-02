São Gonçalo: manifestantes afirmam que as incursões da Polícia Militar acontecem em momentos de grande circulação de moradores - Reprodução/Redes Sociais

São Gonçalo: manifestantes afirmam que as incursões da Polícia Militar acontecem em momentos de grande circulação de moradoresReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/09/2026 14:52

São Gonçalo - Moradores do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo , realizaram uma manifestação na manhã desta quarta-feira (2) em defesa da paz e contra os horários de operações policiais na região.

Os manifestantes afirmam que as incursões da Polícia Militar acontecem em momentos de grande circulação de moradores, como no horário em que crianças estão saindo para a escola e idosos se deslocando para postos de saúde. O protesto teve início nas proximidades do antigo DPO da Polícia Militar, atualmente desativado, e seguiu em direção à Itaúna, uma das entradas do Complexo do Salgueiro.

Durante a caminhada, os participantes vestiram camisas brancas e carregaram cartazes com mensagens pedindo paz na comunidade. Em um deles, estava escrito: “Paz para quem mora, trabalha e estuda no Salgueiro”.

Gritos de “Salgueiro pede paz” também foram ouvidos durante a manifestação, que ocorreu de forma pacífica e reuniu moradores e trabalhadores de bairros que integram o Complexo do Salgueiro.

