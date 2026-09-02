São Gonçalo: Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil participaram da ação que localizou o foragido no bairro Boaçu - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Agentes da Polícia Federal e da Polícia Civil participaram da ação que localizou o foragido no bairro BoaçuReprodução/Internet

Publicado 02/09/2026 11:12





Segundo a Polícia Federal, o homem era procurado por acusações relacionadas a roubo, estelionato, uso de documento falso e participação em organização criminosa. A localização foi possível após um trabalho de levantamento e cruzamento de informações de inteligência. Participaram da operação policiais do Grupo de Capturas da PF de Niterói (GCAP), agentes da Polícia Civil, por meio da 75ª DP, e integrantes do Grupo de Capturas da PF do Rio de Janeiro.



A partir das informações reunidas durante as diligências, as equipes conseguiram identificar o paradeiro do foragido e realizar a prisão no Boaçu. A captura cumpriu um mandado de prisão expedido pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).



Homem será encaminhado ao sistema prisional

São Gonçalo - Um homem que estava foragido da Justiça foi preso na manhã desta terça-feira (1º), no bairro Boaçu, em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio. A captura ocorreu durante uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil.Segundo a Polícia Federal, o homem era procurado por acusações relacionadas a roubo, estelionato, uso de documento falso e participação em organização criminosa. A localização foi possível após um trabalho de levantamento e cruzamento de informações de inteligência. Participaram da operação policiais do Grupo de Capturas da PF de Niterói (GCAP), agentes da Polícia Civil, por meio da 75ª DP, e integrantes do Grupo de Capturas da PF do Rio de Janeiro.A partir das informações reunidas durante as diligências, as equipes conseguiram identificar o paradeiro do foragido e realizar a prisão no Boaçu. A captura cumpriu um mandado de prisão expedido pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

Após a prisão, o suspeito foi conduzido para os procedimentos formais relacionados ao cumprimento do mandado. Segundo a Polícia Federal, depois das formalidades de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.



A operação contou com a atuação integrada de grupos especializados na localização e captura de pessoas procuradas. O trabalho de inteligência foi utilizado para identificar o paradeiro do homem e viabilizar o cumprimento da ordem judicial.

