São Gonçalo: o HEAT realiza diariamente cerca de 120 curativos e procedimentos nos consultórios de pós operatório, nas enfermarias clínicas e cirúrgicas e nos leitos dos CTIs adulto e pediátrico - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: o HEAT realiza diariamente cerca de 120 curativos e procedimentos nos consultórios de pós operatório, nas enfermarias clínicas e cirúrgicas e nos leitos dos CTIs adulto e pediátricoDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 08:57





O trabalho desses profissionais começa cedo nos hospitais. Nos ambulatórios de pós-operatório dezenas de pacientes aguardam pelo procedimento, que pode ser em feridas por lesões de origem vasculares, diabéticas, queimaduras, cirúrgicas e traumáticas. Após esta etapa, a equipe de curativo pega o carrinho - abastecido com álcool, soro fisiológico, pomadas, gaze, algodão, tesouras, pinças, bisturis, luvas e esparadrapo -- e segue até enfermarias e UTIs.



Conforme a intensidade do trauma, explicam eles, a ferida pode ser considerada superficial, afetando apenas as estruturas de superfície, ou grave, envolvendo vasos sanguíneos mais "calibrosos", músculos, nervos, fáscias, tendões, ligamentos ou ossos. "O curativo tem a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação e infecções. Atendemos todos os tipos de ferimentos, dos mais graves aos mais simples”, garante a equipe do HEAT.



Tanto os pacientes internados atualmente ou os que receberam cuidados nas unidades de saúde e receberam alta fazem questão de enaltecer o trabalho da Comissão. Entre os milhares de pacientes está a escritora Roseana Murray, que foi gravemente atacada por três cães da raça pitbull em abril de 2024 enquanto caminhava em Saquarema. Ela perdeu o braço direito e parte da orelha.

São Gonçalo - A Comissão Especial de Curativos dos Hospitais Estaduais Alberto Torres (HEAT) , em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, tem feito a diferença no tratamento de pacientes com feridas complexas, crônicas e até de difícil solução internados nas unidades de saúde. O procedimento, realizado por enfermeiros e técnicos em enfermagem capacitados, garante a proteção da ferida, prevenção de infecção e facilitação do processo de cicatrização.O trabalho desses profissionais começa cedo nos hospitais. Nos ambulatórios de pós-operatório dezenas de pacientes aguardam pelo procedimento, que pode ser em feridas por lesões de origem vasculares, diabéticas, queimaduras, cirúrgicas e traumáticas. Após esta etapa, a equipe de curativo pega o carrinho - abastecido com álcool, soro fisiológico, pomadas, gaze, algodão, tesouras, pinças, bisturis, luvas e esparadrapo -- e segue até enfermarias e UTIs.Conforme a intensidade do trauma, explicam eles, a ferida pode ser considerada superficial, afetando apenas as estruturas de superfície, ou grave, envolvendo vasos sanguíneos mais "calibrosos", músculos, nervos, fáscias, tendões, ligamentos ou ossos. "O curativo tem a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação e infecções. Atendemos todos os tipos de ferimentos, dos mais graves aos mais simples”, garante a equipe do HEAT.Tanto os pacientes internados atualmente ou os que receberam cuidados nas unidades de saúde e receberam alta fazem questão de enaltecer o trabalho da Comissão. Entre os milhares de pacientes está a escritora Roseana Murray, que foi gravemente atacada por três cães da raça pitbull em abril de 2024 enquanto caminhava em Saquarema. Ela perdeu o braço direito e parte da orelha.

"A equipe de profissionais é maravilhosa. Eu agradeço imensamente a Comissão de Curativos do HEAT. Elas fizeram uma trabalho de aranhas douradas sobre a minha pele. A Comissão trabalha com delicadeza, precisão e um cuidado minucioso", declara a escritora.



Referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no Estado do Rio de Janeiro, o HEAT realiza diariamente cerca de 120 curativos e procedimentos nos consultórios de pós operatório, nas enfermarias clínicas e cirúrgicas e nos leitos dos CTIs adulto e pediátrico. A equipe multiprofissional é formada por membros atuantes, em parceria com cirurgiões, clínicos gerais, nutricionistas, farmacêuticos e profissionais especializados da área de enfermagem.



Em Itaboraí, no Hospital Estadual João Batista Cáffaro, a equipe de profissionais também se reveza entre as enfermarias e o CTI da unidade. Diariamente, realizam cerca de 50 curativos e procedimentos. “A Comissão de Curativos agrega humanização ao processo hospitalar. Realizamos um tratamento diferenciado para cada tipo de lesão e com resultados cada vez mais evidentes pela melhoria da qualidade de vida do paciente", garante os profissionais do hospital.