São Gonçalo: município espera imunizar 120 mil cães e gatos este ano - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: município espera imunizar 120 mil cães e gatos este anoDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 08:31

São Gonçalo - Cães e gatos foram imunizados contra a raiva em São Gonçalo em mais de 60 pontos de vacinação neste sábado (29). A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo tem a expectativa de imunizar 120 mil animais este ano. A segunda etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica vai acontecer no dia 7 de novembro em outros bairros.

Tutores dos animais saudáveis com mais de três meses de vida levaram os pets para receber a vacina, considerada a principal forma de prevenção da raiva. A antirrábica tem dose única e deve ser aplicada anualmente nos animais de estimação. A advogada Laisa Leal, de 34 anos, levou Fred, 12, para a vacinação no Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem) do Mutuá. “Mantenho a caderneta de vacinação do Fred em dia. A vacina é importante para os humanos e para eles também. Sempre que tem campanha, eu trago. É muito importante manter a vacinação atualizada”, contou.

A ação contou com cerca de mil funcionários, entre agentes de saúde, agentes de endemias e médicos veterinários integrantes do Departamento de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária e da Vigilância em Saúde Ambiental, todos ligados à Semsadc, além de voluntários capacitados.

A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.

“Além de proteger os animais, a imunização é uma importante medida de saúde pública, já que a raiva pode afetar as pessoas. Por isso, a gente reforça a importância dos tutores manterem a vacinação dos animais em dia e acompanharem a divulgação da próxima ação de vacinação realizada pela Prefeitura com os novos locais”, disse o diretor da Vigilância Ambiental, Marcelo Lima.

