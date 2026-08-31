São Gonçalo: ao longo das aulas, os alunos também participam da preparação de coreografias para futuras apresentações promovidas pelo projetoDivulgação/Ascom
Crianças aprendem ballet e desenvolvem novas habilidades no CRIA SG
Projeto oferece aulas gratuitas para turmas baby e infantil na Lona Cultural do Jardim Catarina
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Coletivo realiza evento literário com concurso gratuito de textos
Concurso é dividido em duas categorias: estudantes do ensino médio e EJA de escolas públicas
São Gonçalo inscreve para capacitação gratuita voltada à inclusão no esporte
Inscrições são limitadas e devem ser realizadas presencialmente no bairro Camarão
Três homens são detidos durante ação contra barricadas
Policiais do 7º BPM apreenderam uma pistola, um revólver e material entorpecente na comunidade do Brejal, no Jardim Bom Retiro
Reconhecimento facial ajuda PM a recapturar foragido
Homem de 29 anos foi localizado em Raul Veiga após alerta do sistema, informações do Disque Denúncia e buscas do 7º BPM
Mortes de duas irmãs com sintomas semelhantes deixam família e escola em alerta
Outras duas crianças da família estão internadas; autoridades ainda investigam a causa das mortes e não confirmam relação entre os casos
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