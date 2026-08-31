São Gonçalo: ao longo das aulas, os alunos também participam da preparação de coreografias para futuras apresentações promovidas pelo projeto - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: ao longo das aulas, os alunos também participam da preparação de coreografias para futuras apresentações promovidas pelo projetoDivulgação/Ascom

Publicado 31/08/2026 07:59

São Gonçalo - O projeto CRIA SG segue ampliando o acesso à cultura e à formação artística em São Gonçalo com as aulas gratuitas de ballet baby e infantil, realizadas na Lona Cultural do Jardim Catarina. Voltadas para crianças de 3 a 6 anos (baby) e de 7 a 14 anos (infantil), as atividades proporcionam uma introdução ao universo da dança de forma lúdica, estimulando o desenvolvimento físico, emocional e social dos alunos.

As aulas são ministradas pela professora Gabrielly Moreira, que conduz as turmas com atividades adaptadas a cada faixa etária, incentivando o aprendizado por meio da música, da criatividade e da expressão corporal. Além dos primeiros passos do ballet, as crianças desenvolvem coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade, ritmo, disciplina e convivência em grupo.

Para a professora, os benefícios vão muito além da técnica. “É muito legal ver o desenvolvimento tanto na sociabilidade quanto na criatividade e coordenação motora. E o mais legal de tudo é ver elas trabalhando a confiança delas, a partir do momento que elas conseguem fazer movimentos que antes elas não conseguiam. Então, os benefícios dessas aulas do CRIA SG são muito amplos e eu fico muito feliz em participar disso”, afirmou Gabrielly Moreira.

Ao longo das aulas, os alunos também participam da preparação de coreografias para futuras apresentações promovidas pelo projeto, vivenciando a experiência do palco e celebrando o aprendizado conquistado durante o curso.

Sobre o CRIA SG

O CRIA SG oferece cursos gratuitos de jazz, dança contemporânea, teatro (adulto e misto), violão, ballet (baby, infantil e adulto), dança de salão, graffiti e locução de eventos. As aulas acontecem em espaços estratégicos do município, como o Teatro Municipal, o Centro Cultural Joaquim Lavoura, a Lona Cultural do Jardim Catarina e o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, ampliando o acesso da população às atividades culturais e artísticas.