São Gonçalo: o trio detido foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara) - João Victor Guedes/Reprodução

São Gonçalo: o trio detido foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara)João Victor Guedes/Reprodução

Publicado 28/08/2026 13:55

São Gonçalo - Três homens foram detidos e duas armas foram apreendidas durante uma operação para retirada de barricadas na manhã desta sexta-feira (28), na comunidade do Brejal, no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo.

A ação foi realizada por equipes do 7º BPM (São Gonçalo). Durante o trabalho na região conhecida como "Campo da Vasco", os policiais encontraram três homens e realizaram a abordagem.

Segundo a Polícia Militar, durante a revista foram localizados um revólver, uma pistola e material entorpecente.

Os itens apreendidos foram recolhidos pelos agentes e encaminhados para a delegacia. Os três homens também foram levados para a 74ª DP (Alcântara), onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial para as medidas cabíveis.