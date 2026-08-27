Niterói: agentes da DRFA cumprem mandados no Rio, Niterói e São Gonçalo Reprodução/Polícia Civil
Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão em áreas da Zona Oeste e da Zona Sudoeste do Rio, além de endereços na Região Metropolitana. A operação conta com o apoio de equipes dos departamentos-gerais de Polícia da Capital (DGPC) e da Baixada (DGPB).
Segundo as investigações, a quadrilha atuava sob encomenda. Os criminosos pesquisavam na internet veículos regulares anunciados para venda e utilizavam os dados desses automóveis como referência para a clonagem. Em seguida, procuravam carros semelhantes que haviam sido obtidos de maneira ilícita. Os veículos tinham os sinais identificadores adulterados para receber as características do automóvel usado como modelo.
Depois da clonagem, os carros eram anunciados novamente em redes sociais e plataformas digitais. Em alguns casos, os valores ficavam abaixo do preço de mercado, estratégia que, segundo a investigação, facilitava a comercialização.
Investigação identificou núcleo armado
As investigações apontaram ainda a existência de uma estrutura financeira ligada ao grupo. Pessoas utilizadas como “laranjas” seriam responsáveis por receber e distribuir os valores obtidos com a venda dos veículos adulterados. Ao todo, sete beneficiários financeiros foram identificados na movimentação considerada ilícita, inclusive por meio de transferências via PIX.
A investigação também identificou uma articulação envolvendo integrantes das facções Amigos dos Amigos (ADA) e Comando Vermelho (CV). Em Realengo, na Zona Oeste do Rio, integrantes da ADA teriam atuado de forma coordenada com criminosos ligados ao CV. Segundo a polícia, a articulação permitiria o uso de áreas sob influência da facção para dar suporte à circulação e às atividades criminosas. Na Favela da Light, também em Realengo, os investigadores identificaram uma dinâmica de coordenação com a estrutura do Jardim Novo, relacionada ao apoio e à expansão territorial do CV na região.
Mandados são cumpridos em diferentes regiões
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