São Gonçalo: segundo relatos dos participantes, a escola teria sido alvo de um furto, o que teria impedido a realização da prova - Reprodução/Internet

São Gonçalo: segundo relatos dos participantes, a escola teria sido alvo de um furto, o que teria impedido a realização da provaReprodução/Internet

Publicado 25/08/2026 09:36





Segundo relatos dos participantes, a escola teria sido alvo de um furto, o que teria impedido a realização da prova prevista para este domingo. Os participantes foram informados sobre o cancelamento ao chegarem à unidade escolar. Agora, os candidatos aguardam orientações oficiais sobre uma possível nova data para a realização do exame no local. Até o momento, não foram divulgadas informações confirmadas sobre quais objetos teriam sido levados da escola ou sobre as circunstâncias do furto.



Furto afetou aplicação de prova

São Gonçalo - Candidatos que se dirigiram à Escola Pablo Neruda, no bairro Laranjal, em São Gonçalo , neste domingo (23), para realizar a prova do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), foram surpreendidos com o cancelamento da aplicação do exame no local.Segundo relatos dos participantes, a escola teria sido alvo de um furto, o que teria impedido a realização da prova prevista para este domingo. Os participantes foram informados sobre o cancelamento ao chegarem à unidade escolar. Agora, os candidatos aguardam orientações oficiais sobre uma possível nova data para a realização do exame no local. Até o momento, não foram divulgadas informações confirmadas sobre quais objetos teriam sido levados da escola ou sobre as circunstâncias do furto.

O caso provocou impactos diretamente nos candidatos que se prepararam para realizar o Encceja na unidade. Ocorrências de furtos em escolas podem causar prejuízos às instituições e comprometer o funcionamento das atividades previstas. Neste caso, a aplicação do exame precisou ser suspensa. Até o momento, também não há confirmação sobre a nova data para a realização da prova na Escola Pablo Neruda. O caso deverá ser esclarecido pelas autoridades responsáveis.