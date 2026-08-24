São Gonçalo: moradora da cidade perdeu veículo para o crime três dias depois de comprá-loReprodução/Internet
A vítima, que preferiu não se identificar por medo, contou que havia comprado o carro no domingo (17) e o deixado provisoriamente estacionado na rua enquanto procurava uma garagem. Segundo ela, o veículo estava trancado e ainda não era utilizado para trabalhar porque aguardava a troca do retrovisor.
“Eu comprei o veículo no domingo. O carro estava dormindo provisoriamente na rua até que eu achasse uma garagem, pois onde eu moro não tem garagem. O carro estava trancado. Eu ainda não utilizava para trabalhar porque o retrovisor estava embaçado. Estava esperando chegar o novo para fazer a troca e começar a ir trabalhar com ele. Eu estava acertando a documentação”, lamentou.
Segundo a moradora, imagens de uma câmera de segurança de uma loja de motos localizada próximo ao local registraram o momento em que o suspeito se aproximou do veículo e conseguiu abrir a porta com facilidade. A gravação também mostra o homem entrando no carro e ligando o motor. Após fazer uma manobra, ele deixa o local com o veículo. Toda a ação teria acontecido por volta de 1h da madrugada.
“Pela filmagem da câmera de segurança da loja de moto, o cara parece abrir com uma chave-mestra. Não sei se é assim que chama, pois ele abre com muita facilidade. É meu primeiro carro, um sonho que para mim acabou se tornando um pesadelo”, contou a vítima ao Enfoco.
Moradora procura pelo veículo
O furto foi registrado na 72ª DP (Mutuá). Até o momento, a Polícia Civil não divulgou informações sobre o andamento da investigação. A Polícia Militar também foi questionada sobre a existência de patrulhamento de rotina na região, mas ainda não havia informado sobre o policiamento no local até a publicação.
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