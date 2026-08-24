São Gonçalo: Policiais do 7º BPM apreenderam um fuzil calibre 5,56 e 13 munições durante ação na Comunidade do MundelDivulgação/Polícia Militar
A ocorrência aconteceu por volta das 18h30, na Rua Atair Neves. Segundo informações do registro policial, equipes do GAT A/B, com apoio de policiais de operações do 7º BPM, realizavam patrulhamento na região quando foram alvo de disparos de arma de fogo. De acordo com o relato dos agentes, as equipes foram surpreendidas por diversos tiros durante o patrulhamento. Os policiais informaram que reagiram aos disparos. Após o confronto, os agentes localizaram e prenderam um homem identificado como Dênis Pinto da Silva Marques dos Santos, de 26 anos. Durante a ação, também foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 e 13 munições compatíveis com o armamento.
Preso e material apreendido são encaminhados à delegacia
As circunstâncias do confronto deverão ser analisadas pelas autoridades responsáveis pela investigação. A prisão e a apreensão do armamento foram registradas com base nas informações apresentadas pela equipe policial que participou da ocorrência. A ação faz parte das operações realizadas pela Polícia Militar em comunidades de São Gonçalo com o objetivo de localizar suspeitos e apreender armamentos.
A reportagem buscou contato com a defesa do citado, através de pesquisas na internet e redes sociais, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações
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