São Gonçalo: Policiais do 7º BPM apreenderam um fuzil calibre 5,56 e 13 munições durante ação na Comunidade do Mundel - Divulgação/Polícia Militar

São Gonçalo: Policiais do 7º BPM apreenderam um fuzil calibre 5,56 e 13 munições durante ação na Comunidade do MundelDivulgação/Polícia Militar

Publicado 24/08/2026 11:29





A ocorrência aconteceu por volta das 18h30, na Rua Atair Neves. Segundo informações do registro policial, equipes do GAT A/B, com apoio de policiais de operações do 7º BPM, realizavam patrulhamento na região quando foram alvo de disparos de arma de fogo. De acordo com o relato dos agentes, as equipes foram surpreendidas por diversos tiros durante o patrulhamento. Os policiais informaram que reagiram aos disparos. Após o confronto, os agentes localizaram e prenderam um homem identificado como Dênis Pinto da Silva Marques dos Santos, de 26 anos. Durante a ação, também foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 e 13 munições compatíveis com o armamento.



Preso e material apreendido são encaminhados à delegacia

São Gonçalo - Um homem foi preso e um fuzil calibre 5,56, acompanhado de 13 munições, foi apreendido durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade do Mundel, em São Gonçalo , neste domingo (23).A ocorrência aconteceu por volta das 18h30, na Rua Atair Neves. Segundo informações do registro policial, equipes do GAT A/B, com apoio de policiais de operações do 7º BPM, realizavam patrulhamento na região quando foram alvo de disparos de arma de fogo. De acordo com o relato dos agentes, as equipes foram surpreendidas por diversos tiros durante o patrulhamento. Os policiais informaram que reagiram aos disparos. Após o confronto, os agentes localizaram e prenderam um homem identificado como Dênis Pinto da Silva Marques dos Santos, de 26 anos. Durante a ação, também foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 e 13 munições compatíveis com o armamento.Preso e material apreendido são encaminhados à delegacia

O homem preso e o material apreendido foram encaminhados à unidade policial responsável pelo registro da ocorrência e pela adoção das medidas cabíveis. A ação ocorreu durante uma operação de patrulhamento na comunidade, em uma área apontada no registro policial como de atuação do Comando Vermelho.



As circunstâncias do confronto deverão ser analisadas pelas autoridades responsáveis pela investigação. A prisão e a apreensão do armamento foram registradas com base nas informações apresentadas pela equipe policial que participou da ocorrência. A ação faz parte das operações realizadas pela Polícia Militar em comunidades de São Gonçalo com o objetivo de localizar suspeitos e apreender armamentos.



A reportagem buscou contato com a defesa do citado, através de pesquisas na internet e redes sociais, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações









