São Gonçalo: todos os dias, os profissionais percorrem, principalmente, os 115 leitos de tratamento intensivo dos Hospitais Alberto Torres e João Batista Cáffaro - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: todos os dias, os profissionais percorrem, principalmente, os 115 leitos de tratamento intensivo dos Hospitais Alberto Torres e João Batista CáffaroDivulgação/Ascom

Publicado 24/08/2026 08:17

São Gonçalo - Estudos alertam que a boca é a principal porta de entrada de muitas infecções respiratórias em pacientes internados nos Centros de Tratamento Intensivo (CTIs). Para garantir um atendimento ainda mais humanizado e evitar novas complicações, que podem aumentar o tempo de permanência do paciente no leito, os Hospitais Estaduais Alberto Torres (Heat) , em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí, contam com uma equipe de odontologia intensiva. Cirurgiões-dentistas e bucomaxilofacial garantem diariamente a higiene bucal dos pacientes internados.

Somente nos últimos seis meses ocorreram mais de 12 mil atendimentos em pacientes internados nos CTIs adultos e pediátrico, clínica médica e sala amarela. De acordo com o coordenador de odontologia das unidades, William Chaia, a higiene bucal previne principalmente pneumonia nosocomial e outras infecções respiratórias. "Nosso trabalho, junto com toda a equipe multiprofissional, é olhar o paciente como um todo e ajudar no controle de infecções ao aplicar um conjunto de práticas para o bem-estar e a qualidade de vida do paciente".

Todos os dias, os profissionais percorrem, principalmente, os 115 leitos de tratamento intensivo dos Hospitais Alberto Torres e João Batista Cáffaro. Junto a equipe de enfermagem, médicos, assistentes sociais e fisioterapeutas, eles buscam informações de cada paciente antes de iniciar o procedimento.

A rotina de cuidados é diária. Os pacientes que estão em estado grave nos Centros de Tratamento Intensivo passam por higienização bucal frequente. Já os demais pacientes, menos graves, recebem devidamente a assistência em casos emergenciais. Além do tratamento tradicional de limpeza e higienização, com gaze e antisépticos, os profissionais hoje estão utilizando a laserterapia para eliminar infecções mais severas na boca devido ao processo de intubação.

Os cirurgiões bucomaxilofaciais também realizam procedimentos de urgência no Centro de Trauma do HEAT, onde nos últimos seis meses foram realizados mais de cinco mil procedimentos de todas as especialidades.

O Hospital Estadual Alberto Torres é uma unidade de urgência e emergência, especializada no socorro a pacientes com múltiplos traumas. O João Batista Cáffaro, em Itaboraí, no entanto, é uma unidade de retaguarda do Estado, onde pacientes sao internados para terminar um tratamento, aguardar transferência para uma unidade de referência ou necessitam de CTI.