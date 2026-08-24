São Gonçalo - Um homem apontado pela Polícia Militar como integrante do tráfico de drogas morreu após um confronto com agentes durante uma operação no Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (24). A ação foi realizada por equipes do 7º BPM (São Gonçalo)
na Rua Afonso Arinos, durante uma operação para a retirada de barricadas na comunidade do Brejal.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram recebidos a tiros no momento em que entravam na região. Houve confronto entre os policiais e suspeitos que estavam no local. Após a troca de tiros, os agentes encontraram um homem ferido. Até o momento, ele ainda não havia sido identificado. Segundo a PM, com o homem foram encontrados um revólver calibre 38, um rádio transmissor e uma mochila contendo grande quantidade de material entorpecente. Ainda de acordo com a corporação, o rádio estava ligado na frequência utilizada pelo tráfico de drogas da região.Caso será investigado
Após o confronto, os policiais permaneceram no local para preservar a cena e aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros e de equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). As circunstâncias do confronto e a identidade do homem deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis pela investigação. A ação foi realizada por equipes do 7º BPM (São Gonçalo). Foto: Arquivo
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