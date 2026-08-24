São Gonçalo: No final do curso, os alunos ganham um certificado. Eles saem formados, mas não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: No final do curso, os alunos ganham um certificado. Eles saem formados, mas não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoasReprodução/Internet

Publicado 24/08/2026 15:19

São Gonçalo - As inscrições para a próxima turma do Curso de Voluntários da Defesa Civil de São Gonçalo estão abertas. Na capacitação, que dura uma semana, os alunos aprendem noções básicas de Defesa Civil. Os encontros terão início no dia 14 de setembro e irão até o dia 18 do mesmo mês, das 9h às 17h, no Colégio Senes, no Zé Garoto.

Dentre os temas que serão ensinados estão: desastres, primeiros socorros, climatologia, fatores de riscos biológicos, geologia, arbovirose, noções de meio ambiente, noções de evacuação e escape. A aula prática, que encerra o curso, acontece em uma das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) do município. A capacitação é ministrada por agentes do próprio órgão municipal.

No final do curso, os alunos ganham um certificado. Eles saem formados, mas não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoas, como bombeiros ou agentes da Defesa Civil. O voluntário tem um tratamento direcionado, apoiando abrigos, organizando mantimentos e catalogando pessoas que precisarem de ajuda.