São Gonçalo: No final do curso, os alunos ganham um certificado. Eles saem formados, mas não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoasReprodução/Internet
Defesa Civil está com inscrições abertas para nova turma do Curso de Voluntários
Encontros terão início no dia 14 de setembro
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Homem apontado como integrante do tráfico morre após confronto com PM
Confronto aconteceu durante operação do 7º BPM para retirada de barricadas no Jardim Bom Retiro; arma, rádio transmissor e material entorpecente foram apreendidos
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Corsa Wind foi levado durante a madrugada em Nova Cidade; câmeras de segurança registraram a ação e Polícia Civil investiga o caso
Confronto durante patrulhamento termina com prisão e apreensão de fuzil
Equipes do 7º BPM foram alvo de disparos na Comunidade do Mundel e apreenderam um fuzil calibre 5,56 e 13 munições durante a ação
Guarda Municipal realiza ação de conscientização sobre segurança no trânsito
Ação em aplicativos de mototáxi aconteceu em alusão ao Agosto Lilás e teve como objetivo combater o uso irregular de aplicativos e orientar mulheres
Dentistas previnem infecções em pacientes internados em hospitais estaduais de SG e Itaborai
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