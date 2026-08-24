São Gonçalo: todos os domingos do mês de agosto, está acontecendo no Centro de Tradições Nordestinas, a partir das 13h, o Samba na Feira de Neves - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: todos os domingos do mês de agosto, está acontecendo no Centro de Tradições Nordestinas, a partir das 13h, o Samba na Feira de NevesDivulgação/Ascom

Publicado 24/08/2026 15:34

São Gonçalo - Durante está semana, a programação cultural de São Gonçalo, com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura, conta com show de humor no Teatro Municipal de São Gonçalo e samba no Centro de Tradições Nordestinas.

As atividades começam na quarta-feira (26), às 20h com Diego Besou em “Nem Que Eu Surte no Plantão!”, no Teatro Municipal. O novo espetáculo do enfermeiro e humorista, promete transformar os dilemas da vida moderna, especialmente os vividos nos bastidores dos plantões em uma comédia hilária e cheia de identificação.

Com seu humor ácido e uma abordagem irreverente, Diego expõe as dificuldades de ser um profissional da saúde nos dias atuais, mostrando os desafios diários para manter a sanidade em meio ao caos dos plantões. Ele transforma o cotidiano da enfermagem, e de toda a área da saúde em cenas engraçadas, absurdas e, ao mesmo tempo, incrivelmente familiares para quem vive (ou já viveu) essa realidade. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/diego-besou-nem-que-eu-surte-no-plantao/3425317?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com



Na quinta-feira (27), às 20h, o Teatro Municipal vai receber "Gonça Comedy" inspirado nas noites de comédia do Brasil, reúne o melhor do stand-up do melhor lado da ponte. Uma comédia que só quem passa pelo Terminal de Niterói e faz compras no “Alcântara, Alcântara, Alcântara” é capaz de entender. A classificação é de 16 anos, e você pode retirar sua cortesia gratuita pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/gonca-comedy-show-de-comedia-no-teatro-municipal-sg/3534861?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com

O Dia essos-para-kwesny-criando-um-novo-show-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-4459952446165.html No domingo, a partir das 18h, também no Teatro Municipal de São Gonçalo, é a vez do “Kwesny Criando Um Novo Show”, um show de stand-up baseado em histórias pessoais e observações sobre a vida adulta. Kwesny aborda temas como relacionamentos, rotina urbana e experiências do cotidiano, com destaque para situações vividas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A classificação é de 16 anos e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Express: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingr

Todos os domingos do mês de agosto, está acontecendo no Centro de Tradições Nordestinas, a partir das 13h, o Samba na Feira de Neves. Com entrada gratuita, conforto e segurança é possível encontrar atrações do pagode e do samba. Além de muita música, você também pode almoçar ou petiscar com sua família na praça gastronômica do evento.

