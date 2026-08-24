São Gonçalo - Durante está semana, a programação cultural de São Gonçalo, com apoio da Secretaria de Turismo e Cultura, conta com show de humor no Teatro Municipal de São Gonçalo e samba no Centro de Tradições Nordestinas.
As atividades começam na quarta-feira (26), às 20h com Diego Besou em “Nem Que Eu Surte no Plantão!”, no Teatro Municipal. O novo espetáculo do enfermeiro e humorista, promete transformar os dilemas da vida moderna, especialmente os vividos nos bastidores dos plantões em uma comédia hilária e cheia de identificação.
Todos os domingos do mês de agosto, está acontecendo no Centro de Tradições Nordestinas, a partir das 13h, o Samba na Feira de Neves. Com entrada gratuita, conforto e segurança é possível encontrar atrações do pagode e do samba. Além de muita música, você também pode almoçar ou petiscar com sua família na praça gastronômica do evento.
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