São Gonçalo: o samba escolhido será o responsável por levar para a Sapucaí o enredo "Porto Kalunga", da Porto da Pedra para o Carnaval 2027 - Divulgação/Ana Cristina Victoria

São Gonçalo: o samba escolhido será o responsável por levar para a Sapucaí o enredo "Porto Kalunga", da Porto da Pedra para o Carnaval 2027Divulgação/Ana Cristina Victoria

Publicado 26/08/2026 11:03





As dez parcerias inscritas no concurso apresentam seus sambas nesta primeira etapa. A programação também terá show do Grupo VPMR e apresentação do elenco show da Porto da Pedra. A disputa continua no dia 5 de setembro, com a semifinal, e termina em 12 de setembro, quando será realizada a final. A parceria vencedora receberá R$ 30 mil.



O samba escolhido será o responsável por levar para a Sapucaí o enredo “Porto Kalunga”, da Porto da Pedra para o Carnaval 2027.



Serviço

São Gonçalo - A Unidos do Porto da Pedra começa neste sábado (29) a disputa que vai definir o samba-enredo da escola para o Carnaval 2027. A primeira eliminatória acontece a partir das 13h, durante a feijoada da escola, em sua quadra, em São Gonçalo . A entrada é gratuita.As dez parcerias inscritas no concurso apresentam seus sambas nesta primeira etapa. A programação também terá show do Grupo VPMR e apresentação do elenco show da Porto da Pedra. A disputa continua no dia 5 de setembro, com a semifinal, e termina em 12 de setembro, quando será realizada a final. A parceria vencedora receberá R$ 30 mil.O samba escolhido será o responsável por levar para a Sapucaí o enredo “Porto Kalunga”, da Porto da Pedra para o Carnaval 2027.

Feijoada da 1ª Eliminatória de Samba-Enredo

Data: 29 de agosto, sábado

Horário: 13h

Local: Quadra da Unidos do Porto da Pedra

Endereço: Tv. João Silva, 84, São Gonçalo, RJ

Entrada: gratuita



Feijoada:

Antecipado: R$ 20

Na hora: R$ 25

Mesa: R$ 120, com 4 pessoas + 4 feijoadas

Camarote: R$ 350, com 10 pessoas + 4 feijoadas



Atrações: Grupo VPMR e elenco show da Porto da Pedra



Próximas etapas:

05/09: semifinal

12/09: final



Informações: (21) 99735-6649



