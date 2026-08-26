São Gonçalo: o samba escolhido será o responsável por levar para a Sapucaí o enredo "Porto Kalunga", da Porto da Pedra para o Carnaval 2027Divulgação/Ana Cristina Victoria
As dez parcerias inscritas no concurso apresentam seus sambas nesta primeira etapa. A programação também terá show do Grupo VPMR e apresentação do elenco show da Porto da Pedra. A disputa continua no dia 5 de setembro, com a semifinal, e termina em 12 de setembro, quando será realizada a final. A parceria vencedora receberá R$ 30 mil.
O samba escolhido será o responsável por levar para a Sapucaí o enredo “Porto Kalunga”, da Porto da Pedra para o Carnaval 2027.
Serviço
Data: 29 de agosto, sábado
Horário: 13h
Local: Quadra da Unidos do Porto da Pedra
Endereço: Tv. João Silva, 84, São Gonçalo, RJ
Entrada: gratuita
Feijoada:
Antecipado: R$ 20
Na hora: R$ 25
Mesa: R$ 120, com 4 pessoas + 4 feijoadas
Camarote: R$ 350, com 10 pessoas + 4 feijoadas
Atrações: Grupo VPMR e elenco show da Porto da Pedra
Próximas etapas:
05/09: semifinal
12/09: final
Informações: (21) 99735-6649
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