São Gonçalo: Policiais da 74ª DP localizaram e prenderam o homem que estava com mandado de prisão preventiva em aberto - Reprodução/internet

São Gonçalo: Policiais da 74ª DP localizaram e prenderam o homem que estava com mandado de prisão preventiva em abertoReprodução/internet

Publicado 26/08/2026 10:57





A prisão foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara), após um trabalho de inteligência para localizar o investigado. A ordem judicial foi cumprida mais de uma década após o episódio. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu durante uma confraternização. Na ocasião, uma testemunha teria percebido a criança chorando e encontrado o acusado com a menina no colo, praticando, conforme o relato, um ato de natureza sexual. A testemunha teria intervindo imediatamente e retirado a criança dos braços do homem. Ainda de acordo com as informações da investigação, o suspeito aparentava estar embriagado no momento do episódio.



Família tomou conhecimento posteriormente

São Gonçalo - Um homem de 55 anos foi preso nesta terça-feira (25), em Alcântara, São Gonçalo , por força de um mandado de prisão preventiva relacionado a uma investigação por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Civil, o caso teve origem em 2013, quando a vítima tinha apenas três anos.A prisão foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara), após um trabalho de inteligência para localizar o investigado. A ordem judicial foi cumprida mais de uma década após o episódio. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu durante uma confraternização. Na ocasião, uma testemunha teria percebido a criança chorando e encontrado o acusado com a menina no colo, praticando, conforme o relato, um ato de natureza sexual. A testemunha teria intervindo imediatamente e retirado a criança dos braços do homem. Ainda de acordo com as informações da investigação, o suspeito aparentava estar embriagado no momento do episódio.

A mãe da criança teria sido informada sobre o ocorrido posteriormente por uma testemunha. Familiares e outras pessoas que estavam na confraternização procuraram o homem e acionaram a Polícia Militar. A partir disso, as circunstâncias do caso passaram a ser investigadas pelas autoridades. O processo seguiu na Justiça e, posteriormente, foi expedido um mandado de prisão preventiva contra o investigado. Após novas diligências e levantamentos realizados pelo setor de investigação da 74ª DP, os policiais conseguiram identificar o paradeiro do homem nesta terça-feira. Ele foi localizado nas proximidades de Alcântara e conduzido à unidade policial para o cumprimento da ordem judicial. O investigado permanece à disposição da Justiça.



Segundo a Polícia Civil, a prisão é resultado do trabalho de inteligência realizado para localizar pessoas procuradas e dar andamento à responsabilização de investigados mesmo após vários anos desde o episódio apurado.