Porto da Pedra: ensaios nas quintas-feirasAnderson Borde

Publicado 24/11/2024 09:23

São Gonçalo - O samba-enredo já está na ponta da língua da comunidade que reserva as noites de quinta-feira para participar do ensaio que reúne todos os segmentos da Porto da Pedra. A representante do município de São Gonçalo, que em 2025 apresentará o enredo “A História que a Borracha do Tempo Não Apagou”, uma criação do carnavalesco Mauro Quintaes com pesquisa assinada por Diego Araújo, abre as portas de sua quadra a partir das 20h para afinar ainda mais a potência do canto de seus componentes.

“Temos uma comunidade muito forte, ela é um dos trunfos que a Porto mantém para apresentar bons desfiles e, no próximo carnaval não será diferente, queremos pisar na Sapucaí ainda mais fortes para defender o nosso retorno ao Grupo Especial”, diz Fabrício Montibelo, presidente da vermelha e branca.

A preparação é ininterrupta, especialmente para os ritmistas da bateria Ritmo Feroz. Comandado por Mestre Pablo, o segmento iniciou os ensaios antes mesmo da escolha do samba-enredo.

“Os ensaios de bateria, assim como as oficinas de percussão, começaram no meio do ano. Após a escolha do samba, o que fazemos é acertar as bossas, e tratar de colocar a comunidade na vibe para que no desfile a gente chegue no embalo de uma apresentação impecável ", diz Pablo.

Para quem deseja se inscrever nas alas de comunidade, as vagas estão disponíveis e de uma maneira prática. A escola recentemente lançou um aplicativo que permite inscrições para o desfile, além de lançar um programa de sócio-torcedor com vantagens para quem se torne um afiliado. Para realizar a inscrição, basta acessar o site oficial do Tigre.

A quadra da Porto da Pedra fica na Travessa João Silva, 84. Mais informações pelo whatsapp (21) 98531 5102