São Gonçalo: festa de Natal popular no bairro Trindade - Divulgação

Publicado 22/11/2024 17:37

São Gonçalo - Na próxima sexta-feira, dia 29 de novembro, a Prefeitura de São Gonçalo e o Sesc promovem uma festa natalina, com uma celebração para toda a população, trazendo a magia desta data especial para a Praça Leonor Corrêa, a popular Praça da Trindade. A área de lazer vai ganhar uma árvore de Natal, que será acesa em meio a música de qualidade, com a Orquestra Municipal de São Gonçalo.

O Natal da Gente será uma noite memorável para a cidade, com atrações para toda a família gonçalense, que poderá ter uma noite de lazer totalmente gratuita. A praça vai receber decoração, além de uma grandiosa árvore de Natal, com 23 metros de altura, que promete fazer sucesso com os visitantes. A montagem da decoração e da árvore já foi iniciada.

Sob a regência do maestro Paulo Guarany, a Orquestra Municipal de São Gonçalo fará uma apresentação especial, com um repertório composto de canções populares e natalinas que irão emocionar o público. As crianças também terão sua diversão garantida com um show de mágica que vai impressionar os pequenos.

E, como não poderia faltar em uma celebração de Natal, o ponto alto da noite será a chegada do Papai Noel e inauguração da árvore.

A escolha da Praça da Trindade para receber a festa foi cuidadosamente pensada por sua posição, em uma área com grande movimentação de público e comércio variado, em especial as lanchonetes e food trucks, que tornaram o local conhecido pela variedade gastronômica na cidade.



SERVIÇO:



Natal da Gente na Praça da Trindade

Praça Leonor Corrêa (Praça da Trindade)

Endereço: Avenida São Paulo, sem número, Trindade

Horário: 19h

Entrada gratuita