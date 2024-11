São Gonçalo: curso de produção audiovisual é realizado através da Lei Paulo Gustavo - Divulgação

São Gonçalo: curso de produção audiovisual é realizado através da Lei Paulo GustavoDivulgação

Publicado 20/11/2024 10:00

São Gonçalo - A Produplay anuncia a abertura das inscrições para a primeira turma do curso gratuito de Produção Executiva no Audiovisual, um programa intensivo voltado para profissionais emergentes do setor audiovisual. O curso, que será oferecido de forma online e presencial, tem como objetivo proporcionar uma formação completa e atualizada, abrangendo desde o financiamento até a distribuição de conteúdos audiovisuais.

Com uma metodologia que inclui aulas interativas e estudos de caso, o curso visa capacitar os participantes com as habilidades essenciais para atuar na produção executiva, com ênfase em gestão de projetos, negociações de direitos e estratégias de marketing. Além disso, os módulos do curso abordam tópicos como promoção, licenciamento e os desafios do mercado audiovisual em constante evolução.

O setor audiovisual está em plena expansão, e a demanda por profissionais qualificados segue em crescimento, impulsionada por novas tecnologias e mudanças nas preferências do público. Com isso, o curso busca não apenas qualificar os participantes, mas também contribuir para o fortalecimento da economia criativa e o aquecimento do mercado local, gerando novas oportunidades de emprego e renda para São Gonçalo.

O curso é destinado para artistas, produtores, agentes culturais, profissionais da cultura, estudantes e demais interessados no setor audiovisual. As aulas serão ministradas através da plataforma Zoom, e os interessados podem se inscrever pelo link: Curso Produção Executiva Audiovisual - online - Sympla. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: contato@produplay.com.br

O curso é contemplado pela Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com recursos do governo federal.