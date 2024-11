São Gonçalo: tratamento para o tabagismo disponível na rede pública - Reprodução

São Gonçalo: tratamento para o tabagismo disponível na rede pública

Publicado 19/11/2024 11:00

São Gonçalo - Data criada para alertar sobre os riscos que o tabagismo oferece, o Dia do Não Fumar foi lembrado no último 16 de novembro. O foco maior é a conscientização sobre o mal que este hábito faz e mostrar as formas e políticas públicas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para parar com o vício. O Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, oferecido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, conta com 95 unidades de saúde que oferecem tratamento para quem deseja largar o vício.

Qualquer pessoa usuária de qualquer forma de tabaco, incluindo os adolescentes, pode fazer o tratamento, que dura quatro semanas com encontros uma vez na semana, tem acompanhamento por um ano e pode ser em grupo ou individual. Para iniciar, basta fazer a inscrição em uma das 95 unidades de tratamento, procurando as enfermeiras responsáveis pelo programa. Não há fila de espera.

“As reuniões buscam identificar as situações críticas para os tabagistas e traçar estratégias para evitar o consumo da substância. O paciente é ativo neste processo exercendo o automonitoramento, possibilitado através das informações sobre temas como abstinência, ganho de peso, benefícios e recaída”, disse a coordenadora do programa, Raquel de Oliveira Dias.

As pessoas com mais de 18 anos que necessitam de medicamentos (adesivos/goma/comprimidos) para romper com o vício são identificadas e recebem a receita para a retirada dos remédios, que também são gratuitos. Todo tratamento é disponibilizado pelo município através do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A fumaça do cigarro tem milhares de substâncias tóxicas e o vício causa mais de 50 doenças, incluindo cânceres. O parar de fumar é importante não só para o fumante, que vai melhorar a sua qualidade de vida drasticamente, como para toda a família. Sem a nicotina no sangue, a pulsação e nível de oxigênio voltam ao normal, a respiração fica mais fácil e o olfato, paladar e, principalmente, a pressão sanguínea melhoram, evitando vários problemas de saúde como acidentes cerebrovasculares e ataques cardíacos”, disse a secretária de Saúde, Dra. Bianca Serour.

Locais de atendimento

1- USF Anaia Pequeno

2 - Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

3 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

4 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

5 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

6 - Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro

7 - Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

8 - USF Antonina/Cruzeiro do Sul, Antonina

9 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

10 - USF Coelho, Coelho

11 - USF Emílio Ribas, Sacramento

12 - USF Manoel da Ilhota, Salgueiro

13 - USF Luiza de Marilac, Novo México

14 - USF Altair da Silva, Mutuá

15 - USF Manoel de Abreu, Ipiíba

16 - Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz

17 - USF Vista Alegre, Vista Alegre

18 - USF Wally Figueira da Silva, Rocha

19 - USF Madre Teresa Calcutá, Estrela do Norte

20 - USF Robert Koch, Porto da Madama

21 - USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

22 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina

23 - USF Jardim Catarina VII

24 - USF Bento da Cruz, Porto Novo

25 - USF Água Mineral

26 - USF Pita

27 - USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

28 - USF Menino de Deus

29 - USF Brasilândia

30 - USF Jardim Catarina I

31 - USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

32 - USF Albert Sabin, Itaoca

33 - USF Ana Neri, Gradim

34 - USF David Capistrano, Salgueiro

35 - USF Marambaia

36 - USF José Bruno Neto, Boa Vista

37 - USF Itaúna I, Itaúna

38 - USF Portão do Rosa

39 - USF São Miguel, São Miguel

40 - USF Geremias de Mattos Fontes, Jardim Bom Retiro

41 - USF Aníbal Porto, Monjolos

42 - USF Palmeiras II, Palmeiras

43 - USF Salgueiro

44 - USF Leôncio Correa, Fazenda dos Mineiros

45 - USF Apolo III

46 - USF Jardim Catarina IX

47 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

48 - USF Itaúna II, Itaúna

49 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

50 - USF Vila Três

51 - USF Manoel Batista, Gradim

52 - USF Neves

53 - USF Engenho Pequeno

54 - Clínica Municipal Gonçalense do Colubandê

55 - USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

56 - USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

57 - USF Pacheco, Jardim Tiradentes

58 - USF Jardim Alcântara, Alcântara

59 - USF Irmã Dulce, Trindade

60 - USF Mutondo II, Galo Branco

61 - Núcleo dos Ostomizados, Centro

62 - USF Lagoinha, Lagoinha

63 - USF Adolfo Lutz, Amendoeira

64 - USF Tenente Jardim

65 - USF Bandeirantes

66 - USF Ipiíba, Ipiíba

67 - USF José Jorge Cortes Freitas, Santa Izabel

68 - USF Almerinda, Almerinda

69 - USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

70 - USF Mariléia Cardoso, Jóquei

71 - USF Vereador Josias Muniz, Arsenal

72 - USF Badger Silveira, Tribobó

73 - USF José Avelino de Souza, Tribobó

74 - USF Doutel de Andrade, Maria Paula

75 - USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Isabel

76 - USF Luiz Paulo Guimarães, Lagoa Seca

77 - USF Ary Teixeira, Marambaia

78 - USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Idéia

79 - USF Juarez Antunes, Laranjal

80 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba

81 - USF Jardim Catarina V, Jardim Catarina

82 - USF Santa Luzia, Santa Luzia

83 - USF Elza Borges, Santa Luzia

84 - USF João Goulart, Jardim Catarina

85 - USF Alexander Fleming, Boaçu

86 - USF Victor Chimelly, Paiva

87 - USF Vila Lage

88 - USF Bocayúva Cunha, Gradim

89 - USF Zé Garoto

90 - USF Nova Cidade I

91 - USF Nova Cidade II

92 - Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

93 - USF Rocha

94 - USF Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

95 - USF Getúlio Vargas, Boa Vista