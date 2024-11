São Gonçalo: encontro de empreendedorismo no dia 21 - Reprodução

Publicado 18/11/2024 09:00

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, na próxima quarta-feira, 21 de novembro, o 2º Encontro de Empreendedores da Indústria de Alimentação, Panificação e Confeitaria.

O evento tem apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Firjan Senai, Sebrae e empresas do ramo e será uma oportunidade para troca de conhecimento e networking entre empresários e microempreendedores, com muitas oportunidades para impulsionar negócios na cidade, além de distribuição de brindes.

Durante o encontro, haverá sorteios, palestras com Marcia Portugal e o Chef Patrick - Trick Cake, fornecedores e empresários. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita através do seguinte endereço eletrônico: https://www.sympla.com.br/evento/2-encontro-de-microempreendedores/2713358