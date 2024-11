Nerds, cosplays e geeks: evento este domingo na cidade reúne todos os gêneros - Reprodução

Nerds, cosplays e geeks: evento este domingo na cidade reúne todos os gênerosReprodução

Publicado 17/11/2024 10:37

São Gonçalo - Neste domingo (17) a Praça Zé Garoto será palco do São Gonçalo Geek XP, um evento que promete levar os fãs da cultura pop a uma verdadeira imersão no universo geek. O público poderá participar de uma programação recheada de atrações para todas as idades, com concursos, gincanas, shows, oficinas e muito mais. A feira vai ter o melhor cosplay, k-pop, RPG, video games, anime e uma série de atividades interativas.

Com entrada gratuita, o evento conta com arena gamer, oficina de desenho, karaoke, just dance, espaço literário e o tradicional Maid Café. Para os fãs de música, a atração principal é o show ao vivo com a banda Anime Project. Além disso, o evento conta com espaço dedicado à Exposição Cultural Nipônica e diversas outras atrações para garantir diversão para toda a família.

A São Gonçalo Geek XP é um dos eventos contemplados pela Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, com recursos do governo federal. Para atualizações e informações, acompanhe o perfil oficial do evento no Instagram: @sgeekxp.



Programação:



Atividades de Palco:



- 13h: Concurso Kcover Solos

- 13h45: Concurso Kcover Grupos

- 14h30: Apresentação Teatral - O Confronto Ninja

- 15h: Desfile Cosplay Kids

- 15h15: Concurso Cosplay - Desfile Cosbobre

- 15h30: Concurso Cosplay - Desfile Tradicional

- 16h: Show ao Vivo com a Banda Anime Project

- 17h: Anúncio dos Vencedores dos Concursos



Atividades Diversas:



- 10h às 18h: Arena Gamer

- 10h às 13h: Balada K-pop

- 11h às 14h: Vira-Vira Cosplay

- 11h às 17h: Oficina de Desenho

- 12h às 16h: Gincanas

- 10h às 18h: RPG/TCG/Boardgames

- 10h às 18h: Just Dance

- 10h às 18h: Swordplay

- 10h às 18h: Experiência Maid Café

- 10h às 18h: Espaço Literário

- 10h às 18h: Tattoo Studio

- 10h às 18h: Estandes Diverso