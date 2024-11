MUVI: Maior projeto da história em mobilidade urbana do município, tem frentes de trabalho que estão dentro das discussões do G20 - Divulgação

MUVI: Maior projeto da história em mobilidade urbana do município, tem frentes de trabalho que estão dentro das discussões do G20Divulgação

Publicado 17/11/2024 10:31

São Gonçalo - As obras do MUVI, Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) seguem avançando em São Gonçalo para levar mais mobilidade para os moradores do município. O projeto, que vai receber até o fim das obras investimentos de mais de R$ 310 milhões, será um corredor viário que vai passar por mais de 18 bairros, em 18 quilômetros de extensão, com mais de 32 estações, indo de Guaxindiba a Neves.



Maior da história em mobilidade urbana do município, o projeto tem frentes de trabalho que estão dentro das discussões do G20, reuniões das 20 maiores economias do mundo que acontece até a próxima semana no Rio com debates, palestras e oficinas com temas ligados à sustentabilidade, resiliência e eventos climáticos extremos.

"Os nossos projetos contam com ferramentas e soluções a médio e longo prazos que vão fazer a diferença quando assunto são os eventos climáticos extremos. A gente tá conseguindo colocar as obras do MUVI, em São Gonçalo, dentro das discussões do G20, que vai discutir exatamente o que estamos propondo e fazendo na cidade", disse Douglas Ruas, Secretário de Estado das Cidades.



As intervenções acontecem nos trechos 1, altura do bairro Vila Lage no sentido Niterói; e trecho 2, na altura do bairro Porto Velho. Há também frentes de trabalho no trecho 3 (área central) e trecho 5, na entrada do bairro Trindade, atrás do 7º batalhão. O projeto engloba intervenções em drenagem, calçamento com piso intertravado, asfalto, além da construção de ciclovia.



Sobre o Muvi



O MUVI será um corredor viário de Guaxindiba até Neves, cortando mais de 18 bairros, composto por ciclovias, áreas verdes e de convivência, além de proporcionar o fluxo de trânsito mais seguro e rapidez nos deslocamentos. A obra é uma parceria do Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades, com a Prefeitura de São Gonçalo.