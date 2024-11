São Gonçalo: ação ocorreu na Trindade, durante a 12ª edição do 'Universo das Profissões' - Julio Diniz

Publicado 16/11/2024 19:35

São Gonçalo - Mais de 70 vagas foram oferecidas pelo Programa Oportunidades que ocorreu na última quinta-feira (14), na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no bairro da Trindade, em São Gonçalo. Dezenas de pessoas participaram da ação e conseguiram encaminhamento para as vagas disponibilizadas; já outras, que não possuíam perfil para as vagas, realizaram o cadastro para que sejam chamadas em novas edições.

O Programa Oportunidades ocorreu durante a 12ª edição do 'Universo das Profissões', um evento no qual as pessoas puderam conhecer mais sobre as profissões, com visitas a laboratórios da universidade, exposições dos cursos da instituição e apresentações.

Ao todo, foram disponibilizadas vagas de operador de vendas, fiscal de prevenção de perdas, manicure/pedicure de salão de beleza, atendente de lojas, servente de obras, pintor de obras, esteticista, podóloga, cabeleireiro feminino e nail designer.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Abreu, destacou a importância da ação. “O Programa Oportunidades é uma ação regular feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nela, buscamos oferecer vagas de emprego para os gonçalenses, além de serviços que realizamos na secretaria. Fazemos a conexão dos profissionais qualificados para as vagas com as empresas. Com isso, o gonçalense não sai do próprio município para trabalhar, reforçando a economia local”, disse.

Uma das pessoas que conseguiu um encaminhamento para uma vaga de emprego durante o evento foi Vitória Oliveira, de 22 anos. Ela se candidatou para uma vaga de atendente. Agora, ela irá até a empresa que está fazendo a contratação para uma entrevista de emprego.

"Eu soube da ação de hoje pelas redes sociais da Prefeitura e não perdi tempo. Foi a primeira vez que vim aqui e estou torcendo para conseguir a vaga. A expectativa é boa!", disse ela, que é moradora do Jardim Catarina.

O Oportunidades tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa também foram feitos cadastros de Microempreendedor Individual (MEI), inscrição municipal e regularização de débitos.